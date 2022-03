BLACK LABEL SOCIETY: una data a Milano a giugno per la band di ZAKK WYLDE

Black Label Society, band guidata dall’iconico chitarrista Zakk Wylde, annunciano le nuove date del tour europeo. La formazione statunitense sarà in Italia il 19 giugno 2022 per un concerto che si svolgerà all’Alcatraz di Milano. Previsto anche uno special guest che sarà annunciato in seguito.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 9 marzo alle ore 11:00 su Ticketone e Vivaticket.

Black Label Society hanno pubblicato il nuovo album “Doom Crew Inc.” a fine novembre 2021 e questa sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi brani assieme ai classici più amati dai fan.

I dettagli della data:

BLACK LABEL SOCIETY + special guest

Domenica 19 giugno 2022

Alcatraz, Milano

ORARI:

Apertura cancelli ore 18:30

Inizio concerti ore 20:00

BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita su Ticketone e Vivaticket da mercoledì 9 marzo alle ore 11:00