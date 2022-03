Alter Bridge, il 17 marzo la presentazione del libro La fortezza del rock

Si svolgerà giovedì 17 marzo 2022 presso il Bootleg Pub di Milano in via Salutati 2 la presentazione de “La fortezza del rock“, libro dedicato agli Alter Bridge scritto da Massimiliano Mingoia.

La serata partirà alle ore 19:30 e vedrà la partecipazione anche di Jacopo Casati, giornalista, e dei musicisti Alessio Corrado e Laerte Ungaro che eseguiranno in acustico alcuni brani simbolo della band americana.

Qui l’archivio di tutti i contenuti pubblicati negli anni scorsi sugli Alter Bridge sul nostro portale.

Gli Alter Bridge dopo quasi 20 anni di carriera e 6 dischi all’attivo sono una delle realtà musicali più importanti del panorama rock contemporaneo. Con l’autore Massimiliano Mingoia ripercorreremo le fasi salienti della loro carriera dedicando un occhio di riguardo agli ultimi lavori pubblicati.

Non verranno certo trascurate le carriere soliste di Mark Tremonti, apprezzatissimo chitarrista, e di Myles Kennedy, frontman attuale della band di Slash.

Parteciperà anche Jacopo Casati, giornalista e fan totale della band, che ci racconterà degli aneddoti interessanti integrati da filmati inediti recuperati dalla libreria video di Outune.net (ora MusicAttitude.it);

Il tutto verrà accompagnato dall’amico Alessio Corrado che eseguirà dal vivo in acustica alcuni pezzi della band!

Vi aspettiamo chiedendovi di prenotare essendo lo spazio non enorme.