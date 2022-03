Luppolo In Rock 2022: confermati Exodus ed Extrema

Sono EXODUS ed EXTREMA le nuove band che suoneranno alla terza edizione del Luppolo In Rock 2022 in programma alle Colonie Padane di Cremona dal 15 al 17 luglio prossimo.

Le due band saranno inserite nella giornata del 17 luglio insieme ai leggendari TESTAMENT e con HEATEN e SKANNERS. Gli EXODUS saranno a Cremona con il loro tour ‘Persona Non Grata’ dell’omonimo album della band statunitense uscito nel 2021.

Gli EXTREMA sono uno dei pilastri del thrash metal italiano e dal 1985 calcano i palchi con esibizioni trascinanti e granitiche.

Ma c’è un’altra novità che riguarda le band del festival. Il primo marzo i TESTAMENT hanno annunciato un cambio di formazione: alla batteria è tornato Dave Lombardo, che già aveva partecipato all’incisione dell’ottavo album in studio “The Gathering“. Un motivo in più per non perdere l’esibizione della band statunitense a Cremona e di vedere dietro le pelli un vero e proprio maestro del genere.



A breve saranno annunciati i gruppi che suoneranno venerdì 15 luglio. Per ora le band che si esibiranno al Luppolo In Rock sono:



Sabato 16 luglio 2022

KATATONIA LEPROUS MOONSPELL NOVEMBRE SHORES OF NULL



Domenica 17 luglio 2022

TESTAMENT EXODUS HEATEN EXTREMA SKANNERS



I biglietti dell’edizione 2022 sono in vendita sulle piattaforme Liveticket e Ticketone.