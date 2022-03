Milano Rocks 2022, annunciato il live di Liberato il 9 settembre

I due concerti previsti il 25 e 26 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Milano sono riprogrammati in un’unica e imperdibile data evento all’Ippodromo SNAI San Siro all’interno di Milano Rocks. I biglietti acquistati precedentemente rimangono validi per il nuovo appuntamento. Da ora in vendita i nuovi biglietti su TicketMaster, Ticketone, Viva Ticket e tutti i punti vendita autorizzati: PIT € 40,00 + diritti di prevendita POSTO UNICO € 35,00 + diritti di prevendita NB: importante per i possessori dei biglietti dei concerti del 25 e 26 Aprile 2022 Chi ha acquistato il biglietto a € 40 + diritto di prevendita avrà accesso al PIT. I possessori degli altri biglietti avranno accesso al Posto Unico e riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito di prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto con le informazioni necessarie per chi volesse fare l’upgrade per accedere al PIT (fino al termine delle disponibilità). Chi ha acquistato i biglietti presso i punti vendita potrà recarsi presso gli stessi, oppure accedere a questo link per ricevere le informazioni di cui sopra. A distanza di oltre due anni dal concerto che lo ha visto inaugurare l’edizione 2019 di Rock in Roma di fronte a oltre 25,000 persone, Liberato ritorna dal vivo in un unico, esclusivo e attesissimo concerto al Milano Rocks. Edizione 2018 (Imagine Dragons – 30 Seconds To Mars – The National) Edizione 2019 (Twenty One Pilots – Billie Eilish – Florence and The Machine) Milano Rocks 2022 ci siamo! Venerdì 9 Settembre LIBERATO + guests