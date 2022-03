Baest, a Milano ad Aprile con Ulvedharr e Husqwarnah

BAEST, tra le death metal band più attive del momento e reduce dalla pubblicazione del convincente nuovo album “Necro Sapiens” su Century Media Records, tornano in Italia per un’unica data primaverile!

Il gruppo danese si esibirà al Legend Club di Milano Venerdì 22 aprile 2022 e sarà affiancato dalla corazzata italiana ULVEDHARR e dai newcomer HUSQWARNAH per una serata all’insegna del metal più diretto e adrenalinico.



I dettagli della data:

– Necro Sapiens Tour – BAEST+ Ulvedharr+ Husqwarnah

Venerdì 22 aprile 2022 – Milano – Legend Club



BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: €15,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €20,00



Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket a partire da Lunedì 14 marzo alle ore 10:00