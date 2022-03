Punkreas, annunciano il XXX e Qualcosa…tour!

Lo avevamo promesso, non ci saremmo fermati e siamo pronti a riprendere insieme da dove siamo stati interrotti..

25 gennaio 2020 una data che tutti i fan dei Punkreas ricordano molto bene: all’Alcatraz di Milano si celebravano i loro 30 anni di carriera. Non un semplice concerto, ma una vera e propria festa per un traguardo importantissimo, anticipata dall’uscita di “XXX – 1989-2019: The Best”, la raccolta su etichetta Universal – contenente tutti i maggiori successi della band – che i Punkreas hanno pubblicato proprio per l’ occasione.

Da lì tutto è partito: un successo senza precedenti, vissuto con grandi ospiti, amici di sempre e 3000 persone accorse per celebrare tutti insieme, confermando l’immenso entusiasmo del pubblico, che negli anni ha alimentato e sostenuto il sogno Punkreas nutrendosene e nutrendolo allo stesso tempo.

Ed è proprio da quello stesso punto che la band oggi annuncia che è pronta a ripartire.

Una promessa fatta due anni fa, alla quale Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), vogliono assolutamente tenere fede adesso che, finalmente, l’attesa per il grande ritorno sopra e sotto palco è terminata.

Prende dunque il via XXX e Qualcosa..Tour, ovvero si riparte con i festeggiamenti per i 30 anni dei Punkreas, con una serie di appuntamenti che vedranno la band celebrare sui palchi d’Italia e ritrovare tutti i fan che, con loro, pazientemente hanno atteso.

Oltre allo speciale appuntamento dell’8 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), le prime date annunciate del XXX e Qualcosa..Tour sono fissate per il 24 aprile dall’Arci Cinema Vecchio di Corneliano D’Alba (CN), il 14 maggio dal C.S.O. Pedro di Padova, il 27 maggio al Punk-A-Day al Link di Bologna. Ma non ci si fermerà qui, a breve ne verranno svelate delle altre!

Perché non si vive di soli ricordi e i Punkreas sono pronti a scendere nuovamente in pista per crearne di nuovi, memorabili, incredibili:

“Ci siamo, ci crediamo, ci proviamo! Riaccendiamo gli amplificatori! Festeggeremo i nostri 30 anni (e qualcosa) proprio come in quel concerto di ormai due anni fa…il formato sarà XXX e quindi doppio spettacolo e doppia scaletta! Ci rifaremo della PARANOIA DOMESTICA – con le migliori canzoni pre 2000 – e ne usciremo con la PELLE RUVIDA – con i pezzi del nuovo millennio!

Noi ci mettiamo TUTTI i nostri watt, Voi portate la vostra energia!”

XXX e Qualcosa..Tour è l’occasione di ritornare a vivere la musica dal vivo con quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare dal palco, sulle note di una colonna sonora che ha accompagnato la band e tutti coloro che l’hanno sempre supportata, in oltre trent’anni, in giro per l’Italia, dai centri sociali ai cori delle manifestazioni, fino ai grandi festival internazionali. Per ripercorrere insieme e riprendere finalmente a festeggiare con quei brani che hanno fatto la storia di un genere e di intere generazioni.

“XXX – 1989-2019: The Best” – spiegano – “è stato il regalo che abbiamo voluto farvi per il nostro 30°compleanno. Ora è tempo di tornare per continuare a ringraziare tutti voi; quelli che c’erano, che ci sono e che ci saranno.”

PUNKREAS XXX e Qualcosa..Tour

8 aprile 2022Live Music Club – Trezzo sull’Adda (MI)24 aprileARCI Cinema Vekkio – Corneliano D’Alba (CN)14 maggio C.S.O. Pedro – Padova27 maggio Punk-A-Day @ Link, Bologna

……NUOVE DATE A BREVE!

PUNKREAS

10 album in studio all’attivo, 3 decenni di infaticabile attività live con migliaia di concerti in tutta Italia, il 29 novembre 2019 i Punkreas hanno pubblicato per Universal Music “XXX – 1989-2019: The Best”, che raccoglie i loro brani più significativi, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, attraverso 33 tracce e due brani inediti: una versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P e un nuovo singolo, “Sono Vivo”, prodotto da Tommaso Colliva (più volte nominato e vincitore di Grammy Award). XXX è disponibile in 2CD, 3LP, digital downolad e streaming.

