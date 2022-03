Oltre Festival, torna per la terza edizione il festival bolognese

Dal 21 al 25 giugno torna a Bologna, all’interno del parco delle Caserme Rosse, l’OLTRE Festival.

“OLTRE Festival si propone come sempre di intrecciare le differenze di genere e dei generi musicali, ma quest’anno vogliamo anche portare attraverso la musica ed il palco del festival un forte messaggio di pace che vada “oltre” ogni confine o bandiera” le parole di Amedeo Sole direttore artistico del festival.

Dopo la bellissima edizione del 2021 nella quale si sono alternati Margherita Vicario, Ariete, Rkomi, Psicologi e Frah Quintale il primo nome annunciato per l’edizione dei quest’anno è Noiz Narcos che salirà sul palco il 23 giugno.

OLTRE Festival nasce nel 2019 con l’intenzione di offrire un’arena estiva dedicata alla musica e alle attività culturali. L’invito è a guardare oltre: Oltre le mura del centro, per frequentare e far rivivere luoghi meno conosciuti. Luoghi che possono tornare ad essere parte vitale del tessuto urbano, sociale e culturale della città. Anche per questo la programmazione è pensata per essere accessibile a tutti, con una particolare attenzione alla fascia adolescenziale e giovanile. La rassegna mira a diventare un appuntamento cittadino riconosciuto per il valore dell’offerta musicale e per l’attenzione rivolta all’avvicinamento dell nuove generazioni alla musica, alla cultura e alla socialità.

