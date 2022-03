Superbloom, annuncia una nuova lista di artisti internazionali per la sua prima edizione

Il SUPERBLOOM presenta una line-up di assoluto livello per il 2022 con Calvin Harris, Macklemore, Megan Thee Stallion, Willow, Rita Ora, Skepta, Years & Years e Tupoka Ogette più tanti altri già annunciati precedentemente come: David Guetta, AnnenMayKantereit, KRAFTKLUB, Glass Animals, Stromae, Anne-Marie, Zoe Wees e Kaya Yanar.

Il SUPERBLOOM festival trasformerà lo storico Olympic Park in una eccitante esperienza

3 – 4 Settembre 2022

Olympiapark & Olympiastadion, Monaco di Baviera, Germania

superbloom.de

@superbloom

Il SUPERBLOOM Festival trasformerà lo storico Olympic Park di Monaco in una indimenticabile location allestita per accogliere tutti i visitatori in un luogo fatto di palchi e aree destinate a molteplici attività che forniranno un’esperienza trasversale con artisti provenienti da tutto il mondo.

La prima lista di nomi diramata qualche settimana fa, includeva star della musica elettronica come David Guetta, Alan Walker, Purple Disco Machine, gli italiani Meduza, Corry, Stromae, Anne-Marie, Glass Animals, AnnenMayKantereit, LEA, KRAFTKLUB, Zoe Wees e Girl In Red. Il nuovo comunicato aggiunge altre grandi star come Calvin Harris, dominatore delle classifiche in tutto il mondo e il rapper americano Macklemore. La lista continua con la rapper americana Megan Thee Stallion, il British Grime Skepta, la cantautrice inglese Rita Ora, Mimi Webb, la norvegese Sigrid e l’attrice/cantante Alli Neumann. Nella lista figurano anche la one-man band Years & Years e il nuovo, acclamato rapper tedesco Schmyt.

Il SUPERBLOOM sarà molto più che un festival musicale, le numerose aree attrezzate per le varie attività, forniranno un’esperienza diversificata e daranno la possibilità di assistere potendosi spostare su una superficie ampia e magnificamente allestita. Una delle aree previste si chiamerà District4 dedicata alla lifestyle-fashion-sports, poi avremo la YOUR PLANET in cui saranno affrontati temi sulla sostenibilità ambientale. L’arte invece sarà il focus delle zone ArtBloom e LakeGallery, dove saranno presenti sculture e installazioni uniche create da artisti street internazionali. La sezione Spectacular coinvolgerà i visitatori con performance di danza, arte acrobatica, circo più altri spettacoli sorprendenti. La SuperBrain introdurrà temi molto interessanti che esploreranno la scienza, medicina, ricerca e tecnologia. Ci sarà molta attenzione anche ai piccoli visitatori 0-12 anni con il MiniBloom e le sue attività specifiche. Prossimamente saranno annunciate le caratteristiche dello NeoNeo stage e il BeerBrass&Beats beer garden.

Gli organizzatori del SUPERBLOOM sono felici di presentare la prima edizione di questo nuovo festival ripartendo da una versione aperta senza particolari restrizioni riguardanti la capienza. Eventuali accorgimenti futuri saranno adottati in base alle prescrizioni generali.

La vendita è già partita dal mese di Novembre scorso. Il pass 2 giorni (per sabato e domenica) è disponibile al prezzo di 169€. Il ticket per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è in vendita al prezzo ridotto di 99€, mentre sarà previsto l’ingresso gratuito ai bambini entro un certo limite di ingressi. La vendita dei ticket giornalieri con il prezzo promo è partita il 9 marzo.

Tutti i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.superbloom.de.