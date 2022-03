The Dead South, la band porta le pianure del Canada a Milano

Dovete sapere una cosa: ci sono i cowboy in Canada. L’abbiamo chiesto ai The Dead South e ci hanno risposto che ci sono e, essendo canadesi, noi ci fidiamo. La band sta per tornare in Italia ed ha un nuovo album da portare in giro, “Easy listening for jerks pt.1” che ha, a parere personale, appena vinto il premio per l’album col titolo migliore degli ultimi 50 anni. I The Dead South sono nati da internet, fra miraggi del far west e un dark country che si fonde senza sforzo con il rock e alcune venature elettroniche e metal che non guastano affatto.

The Dead South sono Nate Hilts, Scott Pringle, Danny Kenyon e Colton Crawford.

THE DEAD SOUTH

16 aprile 2022 – Alcatraz – Milano NUOVA DATA!

Per prima cosa: vi ascolto da un po’ di tempo, da quando ho trovato una playlist di Dark Country da qualche parte, e nemmeno sapevo esistesse una cosa del genere. E voi siete canadesi! Quindi ditemi: c’è il country canadese? Ci sono cowboy in Canada? Ve lo chiedo perchè ci sono stata e ho visto orsi e lupi, ma niente cowboy.

Ci sono decisamente i cowboy in Canada, soprattutto in Saskatchewan e Alberta. Le praterie sono molto rurali e c’è un sacco di terra coltivata. La nostra musica si adatta bene a quei posti.

“Easy Listening For Jerks” è il titolo migliore che abbia mai visto, ma immagino vi piacciano i Rancid visto che la copertina richiama “…And Out Came The Wolves”. Quindi, cosa ascoltate? Cosa vi fa venir voglia di prendere gli strumenti e suonare?

Personalmente ascolto sopratutto heavy metal. Abbiamo tutti gusti molto eclettici, ci piace tutto: dalla classica all’elettronica, fino all’hip hop. Siamo cresciuti col punk e il classic rock, e quell’influenza si è decisamente fatta strada nel nostro modo di creare canzoni ed esibirci.

Posso dirvi una cosa? Si, ve la dico: credo che Netflix avrebbe dovuto chiedervi di scrivere la musica per “The Punisher”. L’avreste fatto? Voglio dire, l’avreste scritto se ve l’avessero chiesto?

Assolutamente si! Vogliamo fare una colonna sonora per un film o una serie da sempre, speriamo che un giorno succeda.

Siete nati da internet, ed è una cosa rara. Internet è piena di gente che sa suonare, e sa suonare molto bene, ma voi avevate qualcosa che ha fatto in modo che la gente si fermasse ad ascoltare. Che ne pensate?

Penso che sia bellissimo! La nostra carriera non si avvicinerebbe nemmeno a ciò che è adesso se non fosse stato per internet. Qualcuno ha postato il video di “In Hell I’ll be in good company” su Reddit, è risaluto fino alla front page e boom. Ha dato il via alla nostra carriera. Quindi siamo molto grati a internet. Abbiamo sempre creduto nella nostra musica e nei nostri live show, e abbiamo sempre pensato che la i più grande fosse quella di suonare davanti a più persone possibili, e internet ci ha aiutato davvero tantissimo.

Sarete a Milano ad Aprile! Siete pronti? Perchè noi italiani siamo conosciuti per essere rumorosi e casinisti durante i concerti.

E’ proprio quello che ci piace! Non vediamo l’ora di essere in Italia!