THE DEAD DAISIES, una data a Milano per il supergruppo rock

Dopo il posticipo del tour di febbraio, THE DEAD DAISIES annunciano un nuovo concerto nostro Paese. Il supergruppo rock che vede in formazione David Lowy (chitarra ritmica), Doug Aldrich (chitarra solista), il leggendario Glenn Hughes (voce e basso) e Brian Tichy (batteria), si esibirà il 2 luglio al Fabrique di Milano!



Di seguito i dettagli dello show:

THE DEAD DAISIES

+ special guest

2 luglio 2022 – MILANO, Fabrique

ORARI

Apertura ore 19:00

Inizio concerti ore 20:00

BIGLIETTI

I biglietti precedentemente venduti per la data al Live Club di Trezzo sull’Adda inizialmente prevista per l’8 luglio 2020 e poi per il 18 febbraio 2022, rimangono validi per la nuova data al Fabrique.

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 35,00

Biglietti disponibili su Ticketone.