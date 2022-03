CLUTCH, una data a Milano a novembre

Amatissimi anche in Italia e con un nuovo album attualmente in fase di lavorazione, gli americani CLUTCH annunciano il tour che li riporterà nel nostro paese per un’unico concerto!



La band stoner rock capitanata dal carismatico frontman Neil Fallon suonerà al Fabrique di Milano Sabato 26 novembre 2022 e sarà accompagnata da uno special guest che verrà annunciato in seguito.



Ecco i dettagli della data:



Clutch // EU & UK Tour 2022 // Milano

+ special guest

Sabato 26 novembre 2022 – Milano, Fabrique



Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 35,00



Apertura ore 19:00

Inizio concerti ore 20:00



Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket a partire dalle ore 11:00 del 25 marzo.