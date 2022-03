THE PRETTY RECKLESS: una data a Milano a novembre!

Grande ritorno in Italia per THE PRETTY RECKLESS, band che vede in line-up Taylor Momsen, Ben Phillips, Mark Damon e Jamie Perkins. Il gruppo ha pubblicato nel 2021 il quarto studio album “Death By Rock and Roll” e tornerà nel nostro Paese a distanza di cinque anni dall’ultima esibizione.

THE PRETTY RECKLESS suoneranno all’Alcatraz di Milano il prossimo 15 novembre, biglietti disponibili tramite artist presale dalle ore 10:00 del 30 marzo, vendita generale dalle ore 10:00 del 31 marzo.

I dettagli della data:

THE PRETTY RECKLESS + special guest

Martedì 15 novembre 2022

Alcatraz, Milano

ORARI:

Apertura cancelli ore 19:00

Inizio concerti ore 20:00

BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: €32 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37