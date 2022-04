AMORPHIS ed ELUVEITIE, una data al Live Music Club a novembre!

Grande ritorno in Italia per due tra le band metal più amate nel nostro paese!

AMORPHIS ed ELUVEITIE annunciano il tour europeo che vedrà le due formazioni esibirsi in veste di co-headliner in un unico evento italiano in programma per il 13 novembre 2022 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

AMORPHIS hanno da poco pubblicato il nuovo album “Halo“, l’ennesima conferma dell’ottima vena creativa di una band dinamica ed ispirata che da oltre trent’anni non delude mai sia su disco che in sede live. In attesa notizie circa il loro prossimo lavoro in studio, ELUVEITIE proseguono nella loro ascesa inarrestabile spinta da un perfetto mix di death metal, folk, storia e melodie di grande presa!

Un evento imperdibile che sarà completato da due special guest di alto livello che renderemo noti in seguito.

I dettagli della data:

AMORPHIS ed ELUVEITIE – European co-headline tour+ special guests

13 novembre 2022 – Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + d.p.Prezzo del biglietto in cassa: € 42,00

Presale esclusiva su Metalitalia.com disponibile da ora fino al 4 aprile ore 09:59 a questo link:https://metalitalia.com/articolo/amorphis-ed-eluveitie-una-data-in-italia-e-presale-esclusiva-via-metalitalia-com

Vendita generale via Ticketone a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile

Il cantante Chrigel Glanzmann degli ELUVEITIE dichiara:

“Ultimamente le cose a questo mondo non vanno certo per il verso migliore ma tuttavia ci sono anche notizie piacevoli e positive. Non vediamo l’ora di riprendere finalmente il tour dopo più di due anni davvero strani. Sembra quasi irreale! Come se non bastasse, siamo super entusiasti di annunciare il bill di questo tour, sicuramente uno dei più interessanti della nostra intera carriera. Essere on the road insieme a cari amici e ad alcune delle nostre band preferite di tutti i tempi, è davvero più di quanto mi aspettassi! Non vediamo l’ora di rivedervi tutti!”

Il chitarrista degli AMORPHIS, Tomi Koivusaari, aggiunge:

“Ciao! Siamo entusiasti di annunciare il nostro tour europeo da co-headliner con i grandi ELUVEITIE. Abbiamo appena pubblicato il nostro 14° album ‘Halo’ e non vediamo l’ora di suonare pezzi da questo disco e, naturalmente, anche i nostri classici. Non perdetevi questo tour, potrebbero esserci anche altre piacevoli sorprese per quanto riguarda le band che suoneranno…“