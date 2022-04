FRIDA KAHLO. The EXPERIENCE, un viaggio imperdibile nella vita dell’artista

Negli ultimi giorni che hanno preceduto la ripresa dei live ho pensato che sarebbe stato interessante coccolare il mio desiderio di “arte” con una visita alla tanto chiacchierata mostra interattiva su Frida Kahlo che ormai da mesi ha luogo a Palazzo Belloni in centro a Bologna.

Sono stato incuriosito dall’annuncio dell’ulteriore proroga fino al 29 aprile Vista la crescente affluenza di visitatori alla mostra curata da Next Exhibition a celebrare l’artista messicana più amata al mondo.

Per tutti coloro che non lo sapessero “FRIDA KAHLO. The EXPERIENCE – Ojos que no ven corazón que no siente” è, almeno sulla carta, una raccolta di una quarantina di foto che narrano la vita della grande Frida passando dagli scatti dell’amato padre a quelli di grandi fotografi di fama mondiale a bellissimi scatti di ignoti. In realtà quello che poi ho trovato è un percorso intereattivo e dinamico arrichito da tanti approfondimenti multimediali VR con un viaggio virtuale immersivo nel mondo di Frida e di Casa Azul grazie al supporto di ultimissima generazione degli Oculus Quest2.

Sette grandi temi si dipanano per i corridoi e le sale di Palazzo Belloni, affrontando come una diario di parole, oggetti e immagini la vita, soprattutto privata, di questo grande personaggio artistico storico e culturale che ha anticipato tantissime tematiche comuni al giorno d’oggi. Frida non ha bisogno di presentazioni, ma come tutte le icone dell’arte che si crede di conoscere a fondo, nasconde lati di luce e ombra che mi hanno sorpreso e stimolato a saperne di più.

Le sale sono state scenografate a delineare un viaggio virtuale nella realtà di quelli che sono stati alcuni luoghi fondamentali per Frida. Le fotografie invece animano di volti e sentimenti questi ambienti narrando una vita controcorrente, di un animo inquieto troppo avanti coi tempi e con così poco tempo a disposizione per regalare al mondo tutto lo splendore del suo pensiero.

Sinceramente consiglio di cuore a tutti coloro che si trovino a passare da Bologna di inserire questa mostra tra le cose da fare. Non vi porterà via molto tempo ma di sicuro donerà qualcosa da portare nel cuore.

Una produzione Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia, del Consolato del Messico a Bologna e della Regione Emilia-Romagna, organizzata da Next Exhibition in collaborazione con December Sevens Duemila e Teatro EuropAuditorium.

