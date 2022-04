Rainbow Island, tutte le news del nuovo festival siciliano

Dalla collaborazione tra RADAR Concerti, GoMad Concerti, Palermo Suona, The PopShock, Piccolo Parco Urbano e Comune di Bagheria nasce RAINBOW ISLAND, due giornate di musica, 30 e 31 luglio, nella cornice del PICCOLO PARCO URBANO di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, biglietti in vendita solo su DICE.fm.



Primo artista annunciato della giornata del 30 luglio: MEZERG, l’artista francese capace di concepire un’unione organica di classico, acustico ed elettronicoconsiderato come il nuovo fenomeno del “french touch”.

Nella giornata del 31 luglio saliranno sul palco i MELANCHOLIA, il trio formato da Benedetta, Filippo e Fabio è pronto a conquistare l’Italia con Sleep Mode, il nuovo EP anticipato dall’esplosivo singolo Hypnos.



Rainbow Island non è solo un festival, ma una vera e propria esperienza a 360 gradi: musica da tutto il mondo, yoga, giochi per i più piccoli, mercatini a tema, esposizioni ed estemporanee artistiche. Ma soprattutto ogni colore, ogni forma di essere, noi stessi.

Lo scenario naturale e naturalistico del festival sarà il Piccolo Parco Urbano di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, una dislocazione fisica e mentale per vivere al meglio una location immersa nel verde, tra alberi, pinete e aree attrezzate, con al centro la storica Villa Serradifalco.



La musica di MEZERG, dei MELANCHOLIA, e di molti altri, colorerà di musica il RAINBOW ISLAND il 30 e il 31 luglio presso il Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA). Biglietti disponibili sulla app DICE.



BIGLIETTI SOLO SU DICE

30 luglio https://link.dice.fm/c7f6237240cd

31 luglio https://link.dice.fm/Bb7d50527d65

Abbonamento 2 days https://link.dice.fm/o7vuy281Oob