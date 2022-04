Tocca A Noi – Musica Per La Pace, alziamo forte la voce contro la guerra

Presenti questa mattina a Palazzo D’Accursio a Bologna la conferenza stampa per la presentazione dell’evento TOCCA A NOI – Musica Per La Pace, nato dall’appello de La Rappresentante Di Lista e accolto e promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna. Prodotto da: PER – ASSOCIAZIONE PROMOTER EMILIA ROMAGNA, con la partecipazione di ESTRAGON CLUB, LOCOMOTIV CLUB, STUDIO’S E WOODWORM.

Una conferenza di quelle che lasciano il segno così come lascerà il segno il concertone che si terrà domani 5 aprile in Piazza Maggiore. Un concerto che vuole alzare la voce e farla arrivare sino a quei territori martoriati dalla guerra. Una guerra, come tutti i conflitti, cruenta e ingiustificabile dove i civili stanno subendo conseguenze, probabilmente, irreparabili e irreversibili.

Unite le autorità, gli artisti, gli addetti ai lavori e la stampa per urlare forte la parola PACE.

Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore spiega come da un tweet della La Rappresentante Di Lista che lanciava l’idea e la richiesta di organizzare un concerto per questa causa, per veicolare un messaggio di pace così importante in questo momento, sia nato un evento straordinario. “Bologna ha accolto questo messaggio, è una città che sa rispondere, che vuole rispondere quando è necessario farlo. Chiediamo all’Italia di donare e vogliamo che le persone che sono arrivate come rifugiati possano entrare in piazza”.

Stefano Bonaccini aggiunge che con una guerra ingiustificata e ingiustificabile aiutare Save The Children era doveroso. La Regione ha già raccolto 2.000.000 di euro che verranno distribuiti anche ad alcune ONG che operano all’interno e ai confini di questa guerra. Daniela Fatarella (direttrice generale di Save the Children) ringrazia per la maratona di solidarietà che sta portando a questo evento – “Dobbiamo mantenere fisso l’occhio sul processo di pace. Cerchiamo di operare su tutti i confini e anche dall’interno anche se dall’interno è quasi impossibile. Il tutto è affidato a delle persone che, ormai, sono diventati eroi e che ci danno la possibilità di continuare ad operare. I profughi sono già 4.000.000 e di questi 2.000.000 sono bambini. Il più grande numero di rifugiati di guerra da decenni. Hanno tutti lo stesso sguardo. Sono persi. Non sanno cosa fare e dove andare. Vogliono solo tornare a casa. Hanno bisogno di un supporto psicologico e abiti puliti. I loro vestiti sono bagnati e sporchissimi e sono talmente infeltriti che pungono la loro pelle. Le famiglie sono separate perché gli uomini sono rimasti a difendere le loro case ed il loro paese. Domani cercheremo di alzare la voce. Una voce per la pace. Grazie a tutti quelli che parteciperanno”

Dario e Veronica-La Rappresentante Di Lista, sono gli ideatori del progetto- “La magia di innescare qualcosa attraverso un social media e poi vederlo realizzare…Il tutto è partito dall’urgenza che abbiamo sentito. Siamo musicisti, cosa possiamo fare? Un concerto. La risposta è stata immediata e si è messa in moto una macchina incredibile. Tantissimi gli artisti che hanno risposto, anche se non li vedrete sul palco per impegni pregressi. Sono giorni di grande sgomento che ci lasciano sconfitti e soli in ogni caso. Cerchiamo di dare voce a questo dolore”

Bellissime le parole di Paolo Benvegnù che ci ricorda la delusione verso gli esseri umani, verso noi stessi. La causa di tutto ciò è dentro noi stessi, che dobbiamo educare noi stessi e costruire ponti per la pace nel futuro.

“La parola pace assume un valore enorme rispetto a quando la diciamo in un periodo dove la pace sembra scontata” aggiunge Aimone Romizi dei Fast Animals And Slow Kids.

Sono intervenute anche Noemi e Andrea Delogu (conduttrice dell’evento) ringraziando sia LRDL che tutta l’organizzazione per averle rese partecipi di un evento così importante, per avere la certezza, con la loro presenza, di fare qualcosa di concreto e di poter aiutare Save The Children perchè i bimbi sono sempre coloro che non scelgono ma subiscono la violenza e l’idiozia degli adulti.

Un evento, che come dichiara Marco Gallorini, CEO della Woodworm è davvero qualcosa di eccezionale.

“Come addetto ai lavori, posso dire, che in 20 anni che faccio questo lavoro è la prima volta che le persone giuste nei ruoli giusti vadano oltre i loro ruoli e ci mettano il cuore. Un Tweet 4/5 persone e si è riusciti in circa tre settimane qualcosa di difficile soprattutto in un momento di contenimento della pandemia. Ognuno è andato oltre il ruolo istituzionale.”

Il concerto vede la partecipazione del pubblico ed è gratuito, ci si doveva prenotare ed è andato sold out in sole due ore. “TOCCA A NOI – Musica per la Pace” sarà trasmesso giovedì 7 aprile h 21.15 in prima serata su Rai 3 e su Rai Radio 2 come ha ricordato Felice Cappa, responsabile editoriale per la RAI “Il supporto della RAI è forte e presente. L’arte, la poesia e la musica servono, anche, per toccare corde, quelle che, a volte, solo l’informazione non riesce a smuovere.”

Sul palco, una line up d’eccezione, che ha deciso di aderire al progetto: oltre a LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, si esibiranno BRUNORI SAS, DIODATO, ELISA, ELODIE, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GAIA, GIANNI MORANDI, NOEMI, PAOLO BENVEGNÙ, RANCORE, THE ZEN CIRCUS, ma le sorprese non sono finite. A condurre l’evento, ANDREA DELOGU che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di EMA STOKHOLMA e DANIELE PIERVINCENZI.

L’Iniziativa, che ha il supporto di Rai per il Sociale, è volta a raccogliere fondi per SAVE THE CHILDREN, che lavora in Ucraina dal 2014 e che distribuisce aiuti sia ai bambini e alle loro famiglie tuttora nel Paese, che a quelli che sono fuggiti nei paesi limitrofi. Tutti possono contribuire donare 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina .

Alle voci dirette dei presenti, si uniscono le dichiarazioni degli altri artisti che saranno sul palco di Piazza Maggiore:

Gianni Morandi: “Sono molto felice di partecipare al concerto in piazza Maggiore a Bologna il 5 aprile e altrettanto felice che la mia città, il Comune e la Regione abbiano accolto questo appello lanciato nelle scorse settimane dalla Rappresentante di Lista, a cui va tutta la mia stima per aver avuto questa idea. Aderisco con entusiasmo alla loro chiamata, vista l’importanza della causa che ci rende tutti uguali e tutti uniti in questi momenti difficili. Tocca a Noi fare qualcosa e sono felice di partecipare ad un’iniziativa così lodevole”.



Elisa: “Quello che sta succedendo in Ucraina è disumano e questo è il momento di alzare una voce comune. La mia solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo per il conflitto, ma soprattutto va ai bambini, spettatori silenziosi e protagonisti innocenti di una guerra tra adulti che subiscono ingiustamente. Non si può stare in silenzio e far finta di niente quando le scuole e gli ospedali vengono distrutti, i civili muoiono sotto le macerie, migliaia di persone sono costrette a nascondersi e scappare per proteggersi dalle bombe, e chi la pensa in maniera opposta viene arrestato e messo a tacere. Noi abbiamo una voce e dobbiamo farla sentire, uniti a Bologna e sempre”.



Diodato: “Mi vergogno di far parte di un’umanità in cui sia ancora concepita la guerra, la distruzione come atto finale di onnipotenza, in cui sia concesso a chi detiene il potere di usare i più deboli per massacrare altri deboli innocenti, bambini inclusi. Non posso che sostenere chi costruisce pace, chi rivolge il suo sguardo ai più fragili, chi con le sue azioni disarmate crea uno spiraglio di luce in questa cieca tempesta umana”.



Gaia: “Sono fiera di poter utilizzare la musica come veicolo sacro, di risveglio spirituale e aiuto reciproco. In questo momento così difficile, in cui l’odio e la morte continuano a bussare ai nostri cuori. Martedì 5 Aprile in Piazza Maggiore a Bologna ci ritroveremo a celebrare ancora una volta la speranza e il nostro futuro. I bambini, le nuove anime, vittime di questa violenza che non meritano, non dovrebbero neanche conoscere e da cui possiamo provare insieme a salvarli. Tocca a noi ricordarci che siamo tutti capaci di scegliere la luce, la forza, se non per noi, per chi in questo momento non ha il privilegio di scegliere”.



Elodie: “La musica da sempre ha l’immenso potere di unire le persone, ora Tocca a Noi attraverso questo concerto darle voce e forza per aiutare chi ne ha più bisogno“.

UN GIORNO ANCHE LA GUERRA SI INCHINERA’ AL SUONO DI UNA CHITARRA

(Jim Morrison)