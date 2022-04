METALITALIA.COM FESTIVAL 2022: BULLDOZER, ONSLAUGHT, EXTREMA, BATUSHKA, NECROPHOBIC e altri!

Con oggi viene definito il bill del Metalitalia Festival, per un’edizione senza mezzi termini, creata con l’intento di offrire ai fan due giorni di metal senza compromessi. Per intenderci: la delicatezza dell’espressione “un tir in corsa preso in piena faccia”, forse rende l’idea.

Due giorni per due entità, la prima fatta di ritmi frenetici e riff spaccaossa, la seconda di atmosfere oscure e ambientazioni infernali.

Il festival si svolgerà il 17 e 18 settembre 2022 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).



Day 1 – Sabato 17 settembre 2022

A fianco di SODOM, CORONER, IN.SI.DIA e HYADES, con grande piacere annunciamo il concerto di reunion dei BULLDOZER! La band terrà in esclusiva italiana per il Metalitalia.com Festival uno show speciale denominato “40 Years Of Wrath” dedicato ai primi fondamentali lavori “The Day Of Wrath”, “The Final Separation” e “Fallen Angel Ep”!

Tra le nuove conferme per il primo giorno, ecco gli ONSLAUGHT, storica e leggendaria band inglese che finalmente, oltre ai grandi classici, proporrà dal vivo i brani dell’ultimo e acclamato “Generation Antichrist”.

Prima di loro saliranno sul palco gli EXTREMA con un altro concerto esclusivo dedicato all’album classico “The Positive Pressure…of Injustice”. Il gruppo di Tommy Massara eseguirà per intero il disco che più di ogni altro è riconosciuto come il capolavoro della band milanese.

Completano il bill di questa giornata ii NATIONAL SUICIDE, una garanzia in ambito thrash metal.



Day 2 – Domenica 18 settembre 2022

Per questa giornata dedicata al metal più estremo, dopo WATAIN, ABBATH, ASPHYX, TRIBULATION e BØLZER abbiamo il piacere di riconfermare una delle realtà più apprezzate e discusse dell’ultimo decennio: i BATUSHKA. La formazione black metal polacca, che si esibirà al festival con tutta la sua suggestiva scenografia, sarà quella capitanata dal chitarrista e compositore Krzysztof “Derph” Drabikowski, dai fan riconosciuto come il vero artefice del successo ottenuto dal gruppo grazie al bellissimo album di debutto “Litourgiya” e al più che degno successore “Панихида”.

Anche i NECROPHOBIC confermano nuovamente la loro presenza! La storica band svedese torna in Italia dopo molti anni con uno show che la vedrà per la prima volta eseguire nel nostro paese brani tratti dagli ultimi stupendi lavori “Mark of the Necrogram” e “Dawn of the Damned”, assieme ai pezzi classici pubblicati in una carriera ormai più che trentennale.

Avranno l’onore di aprire questa giornata storica per il metal estremo i death metaller lombardi BLASPHEMER, formazione che con l’ultimo lavoro “The Sixth Hour” è stata in grado di fare quel salto di qualità che gli ha permesso di raggiungere una schiera di fan sempre più ampia.



Bill completo:



Day 1 – Sabato 17 Settembre 2022



SODOM

CORONER

BULLDOZER (special “40 Years Of Wrath” show)

ONSLAUGHT

EXTREMA (special “The Positive Pressure…of Injustice” show)

IN.SI.DIA

HYADES (reunion show)

NATIONAL SUICIDE



Day 2 – Domenica 18 Settembre 2022



WATAIN

ABBATH

ASPHYX

BATUSHKA di Krzysztof “Derph” Drabikowski

TRIBULATION

NECROPHOBIC

BØLZER

BLASPHEMER



BIGLIETTI

Giornata Singola in prevendita 39€ + d.p. | alla cassa 45€

Abbonamento 2 giorni in prevendita 65€ + d.p. | alla cassa 75€

Acquista qui: www.metalitalia-festival.com/biglietti



I biglietti acquistati per le edizioni 2020 e 2021, e dei quali non è stato chiesto il rimborso, rimarranno validi per una giornata a scelta dell’edizione 2022.



Info:



METALITALIA FESTIVAL

www.metalitalia-festival.com

www.facebook.com/Metalitalia.comFestival

Evento Facebook Clicca QUI



METALITALIA.COM

www.metalitalia.com



LIVE CLUB

www.liveclub.it



SUPPORTED BY:

EMP Mailorder

www.emp-online.it