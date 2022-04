Every Child Is My Child sostiene il Progetto a.s.d. Roma Calcio Amputati Luca Zavatti, che si occupa di accogliere nella disciplina sportiva calcistica ragazzi, giovani e adulti amputati, con malformazioni o agenesie di arti accomunati dalla passione del calcio e dall’amore per la vita.

La Onlus presieduta da Anna Foglietta ha deciso di dare il suo contributo in quello che concerne le rette dei ragazzi e tutti i dispositivi tecnici necessari allo sport e alla scuola.

Il progetto viene presentato a Roma il 9 febbraio 2022 in Campidoglio. A poco più di quattro anni dal riconoscimento della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali) della disciplina del calcio amputati, anche Roma avrà la sua formazione. Arturo Mariani, capitano e fondatore dell’associazione sportiva dilettantistica (Vicepresidente vicario), coinvolgendo suo padre Stefano (Presidente), un campione del mondo come Simone Perrotta (Vicepresidente), un direttore sportivo come Luca Zavatti e dirigenti e professionisti del terzo settore e del mondo sportivo, è riuscito a dare vita al suo sogno.

Al di là dell’impegno sul campo e dei risultati sportivi, la Roma Calcio Amputati, persegue nobili obiettivi proponendosi come modello in grado di generare un forte impatto sul tessuto sociale, dando un’opportunità a tante persone, ragazzi e bambini che vogliono rimettersi in gioco.