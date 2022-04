DICE annuncia la collaborazione con PARCO GONDAR

Quest’anno l’offerta del Parco Gondar si impreziosisce con il nuovo rapporto di partnership con DICE, il circuito online che rivoluziona il concetto di ticketing attraverso la totale digitalizzazione dei biglietti per gestire le prenotazioni con un QR code e abbandonare i supporti cartacei tradizionali. Grazie alla gestione totalmente digitale del biglietto, ogni utente potrà in autonomia modificarne il nominativo, reimmetterlo nel circuito di vendita o inviarlo ad amici nel caso in di imprevisti che impediscano di andare all’evento, e, ovviamente, evitare di perdere il supporto cartaceo. PARCO GONDAR continua così nel suo percorso verso un nuovo modo di intendere l’intrattenimento e i grandi eventi, dando inoltre sempre più importanza a soluzioni e attività che contribuiscano alla salvaguardia dell’ambiente. Tra musica, sport, colori, teatro, arte e cultura, numerosi spettacoli si alterneranno sui vari palchi e nelle aree del PARCO GONDAR, con promozioni e iniziative particolari pensate in esclusiva per chi usa DICE per acquistare i ticket d’ingresso.

“Siamo onorati che un’azienda in così forte ascesa nel settore ticketing come DICE abbia voluto creare una partnership con Parco Gondar per rappresentarli nel sud Italia” – specificano i titolari del Parco Gondar – È una prova di fiducia nei nostri confronti, nonché un attestato di stima, legare la nostra realtà alla loro piattaforma, per continuare a crescere insieme“.



Fondata a Londra nel 2014, DICE ha trasformato il modo in cui i fan scoprono e acquistano i biglietti per eventi dal vivo in tutto il mondo. Da A$AP Rocky a Bicep, da Olivia Rodrigo a Primavera Sound Festival, dagli artisti emergenti alle star mondiali, DICE lavora con i principali artisti e promoter e le location più rinomate al mondo. Oltre a un’offerta musicale di tutto rispetto, DICE offre ai fan una vasta proposta di eventi artistici e culturali. L’app è altamente personalizzata per ogni fan, con una funzione “Scopri” che consiglia concerti ed eventi imminenti su misura per loro. Mobile-first, l’app blocca i bagarini e protegge i fan. DICE è live in Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Italia, Germania, Spagna, India e Australia e disponibile per i fan di tutto il mondo attraverso la sua offerta di live streaming. In Italia, come nel resto del mondo, punta sulla qualità delle proposte, facendo scoprire nuovi artisti e supportando nuove venue o festival. È in quest’ottica che questa collaborazione costituisce un grande risultato non solo per Parco Gondar, ma anche per la città di Gallipoli, perché fornisce un ulteriore stimolo alla crescita e alla promozione del nostro territorio in tutto il mondo.



“Siamo molto felici di essere un partner strategico di Parco Gondar sostenendo la loro ripartenza dopo le difficoltà di questi ultimi anni e alla luce del programma dei prossimi eventi, siamo ancora più certi che questa sia la partnership giusta per continuare a offrire ai nostri fan i migliori eventi, nelle migliori location.” (Tommaso Deserti, Country Manager DICE Italia)



I biglietti per tutti gli eventi al Parco Gondar sono disponibili su DICE:

https://dice.fm/venue/parco-gondar-eexd



La nuova stagione del Parco Gondar prende il via quest’anno il 18 aprile con il Festival di Pasquetta, l’evento simbolo del Parco, con 15 ore no stop tra arte, cultura e musica, con 5 palchi tra live e djset, 60 live show, luna park, area pic nic, ristoro e street food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada e acrobatic circus, writers, sport e tanto divertimento.

Il Parco Gondar a maggio torna a essere la cornice ideale per la “Giornata dell’Arte”, evento presentato dalla Consulta Studentesca della Provincia di Lecce per celebrare la creatività e l’inventiva delle nuove generazioni con un grande evento dedicato proprio a loro, e anno dopo anno sempre più sentito e atteso.



Riprendono sempre a maggio gli appuntamenti teatrali del Parco Gondar di Gallipoli con l’insolito teatro di Poieofola, dedicati a un pubblico adulto ma anche ai bambini, basati su un coinvolgente continuum di letteratura, tragedia, orrore, commedia, vernacolo, trash, batticuore, per saziare la fame degli amanti del teatro.



Spazio poi ai live: tra i grandi nomi di questa nuova edizione i già annunciati Blanco, Paul Kalkbrenner, Rkomi, Marracash, Gemitaiz, Cosmo, Ariete, Franco 126, Frah Quintale, Willie Peyote, Psicologi, Lazza, Shiva, Capoplaza, Ghali e molti altri. Nuovi artisti si aggiungeranno nei prossimi giorni alla lineup dell’estate 2022.



Di seguito il calendario con le date annunciate fino a ora:

18 Aprile – FESTIVAL DI PASQUETTA – https://dice.fm/event/6231d7dd3db8a200014c9ae6

17 luglio – SHIVA, PAKY, RHOVE, NERISSIMA SERPE – https://dice.fm/event/621e22297799c400018a38f3

23 Luglio – FRANCO 126 – https://dice.fm/event/620e6579cb47200001dad9a1

24 Luglio – LAZZA – https://dice.fm/event/622f250a375c11000108eddd

25 Luglio – LUCHÈ – https://link.dice.fm/lucheparcogondar

28 Luglio – FRAH QUINTALE – https://dice.fm/event/6230b53a38c4920001aa661c

31 Luglio – CAPOPLAZA – https://dice.fm/event/624fead8886b5900019d0bb7

3 Agosto – GHALI – https://link.dice.fm/ghaliparcogondar

4 Agosto – BLANCO – https://dice.fm/event/620277054fb740000182dbc1

6 Agosto – ARIETE – https://dice.fm/event/6218dc0b7799c40001887c8f

7 Agosto – CHIELLO – https://link.dice.fm/chielloparcogondar

8 Agosto – VENERUS + MACE – https://dice.fm/event/62433bb5b7275300015bc6b6

9 Agosto – MARRACASH – https://dice.fm/event/6216066f9e74e000019fce69

11 Agosto – CARL BRAVE, MARA SATTEI – https://dice.fm/event/624d76d3886b5900019c649f

13 Agosto – COSMO – https://dice.fm/event/6228eaba1cae6c00017bdac8

14/08 – RKOMI, MASSIMO PERICOLO, BRESH – https://dice.fm/event/621f3f3196e58000013801f3

15/08 – PAUL KALKBRENNER, AMELIE LENS – https://dice.fm/event/623c9f207758150001d5da85

17 Agosto – GEMITAIZ – https://dice.fm/event/6213a8e45d959c00019b65bc

20 Agosto – PSICOLOGI – https://dice.fm/event/61b89d6ad927ff0001d9ff23

22 Agosto – WILLIE PEYOTE – https://dice.fm/event/621621382173bb000175309e



In cantiere inoltre eventi dedicati allo sport e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 30mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento. Info Parco Gondar : 327 821 5783 –

http://www.parcogondar.com– https://www.facebook.com/ParcoGondar