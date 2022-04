SCORPIONS: confermata la data all’Arena di Verona

I leggendari SCORPIONS confermano il tour che li riporterà in Italia per un’unica data!



Forte della pubblicazione del nuovo album “Rock Believer”, diciannovesimo disco in studio ed ennesima dichiarazione d’intenti del gruppo teutonico, la band guidata dalla voce di Klaus Meine suonerà all’Arena di Verona il 23 maggio 2022.

In scaletta i nuovi brani e ovviamente i classici come “Rock You Like A Hurricane”, “Wind Of Change” e “Still Loving You”, che hanno reso irripetibile la carriera di un gruppo attivo da oltre 50 anni!



SCORPIONS

Rock Believer World Tour

Arena di Verona

Lunedì 23 maggio 2022



Apertura porte ore 18:00

Inizio concerti ore 20:00



Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket