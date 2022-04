Balena Festival, Un’edizione d’amore dal 16 al 26 luglio all’Arena del Mare di Genova

Torna il Balena Festival che dal 16 al 26 luglio porterà sul suo palco all’interno dell’Arena del Mare – Porto Antico di Genova: Franco126, Eugenio Via in di Gioia, Luché, Caparezza, Editors, Manuel Agnelli, Thurston Moore Group, Massimo Pericolo, Madman, Dit

onellapiaga, Maurizio Carucci, Cosmo, Fantastic Negrito e Pinguini Tattici Nucleari. In una delle cornici più emozionanti del Capoluogo ligure saranno l’amore come gli abbracci mancati degli ultimi anni il filo conduttore della terza edizione del Balena Festival.



“Un festival sull’amore, sai che novità!”

“È vero. Avremmo potuto affrontare un tema del tutto nuovo, innovativo, originale: case, libri, auto e pure fogli di giornale. Ma avremmo potuto anche non fare assolutamente niente. Non ci saremmo dovuti preoccupare di nulla se non dei concerti. Non avremmo dovuto spiegare chi siamo, che cosa facciamo, che cosa faremo. A volte la differenza è sottile ma importantissima: nel nostro caso, l’abbiamo trovata tra il fare e il non fare. Abbiamo deciso di fare. Nel nostro piccolo, con i nostri tempi, i nostri modi e le nostre capacità. Quest’anno vorremmo che il Balena Festival nascesse per la seconda volta, cambiasse vesti e abitudini e iniziasse un nuovo lunghissimo percorso.

In questi ultimi due anni, complici i momenti tragici dettati da guerre e pandemie, abbiamo capito una volta ancora che i concerti hanno un potenziale di pura gioia, fatta di condivisione e vicinanza, momenti quindi da non sprecare bensì da sfruttare in veri e propri veicoli comunicativi. Lo abbiamo immaginato tante volte, abbiamo proposto scenari differenti, visioni di uno stesso evento che raccontasse storie diverse. Stanchi della distanza e dei raccapriccianti atti d’odio poco distanti da noi abbiamo deciso di lanciare un urlo d’amore volendo celebrare l’aggregazione come via d’uscita da questa crisi umana dilagante. Da qui la volontà di dedicare il festival all’amore, dove la bellissima cornice dell’’Arena del Mare possa diventare parte fondamentale dell’evento, trasformandosi in una piazza posata sullo scambio, il dialogo e l’interazione“.



Line up

16/07 Franco 126 – Eugenio in Via Di Gioia

17/07 Luchè

19/07 Editors

20/07 Caparezza

21/07 Manuel Agnelli – Thurston Moore Group

22/07 MadMan – Massimo Pericolo

23/07 Cosmo – Maurizio Carucci – Ditonellapiaga

24/07 Fantastic Negrito

26/07 Pinguini Tattici Nucleari

e altri da annunciare



