Zucchero, Lucca Summer Festival riapre il cartellone per piazzare un ultimo grande colpo

Solo pochi giorni fa, con l’annuncio del concerto dei Twenty One Pilots, il cartellone del Lucca Summer Festival 2022 era stato dichiarato chiuso.

Una decisione su cui però si può tornare indietro davanti a un’opportunità straordinaria e così, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa edizione, Lucca Summer Festival ha annunciato a sorpresa una straordinaria serata evento con uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo: Zucchero.

Il cantautore emiliano, che in passato si era esibito a LSF in Piazza Napoleone salirà stavolta invece sul palco di fianco alle Mura di Lucca, in quelle straordinario spazio che fu inaugurato dai Rolling Stones e che è poi divenuto il luogo dei super eventi di LSF con i concerti che si sono poi susseguiti con protagonisti Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone.

Una serata evento in cui Zucchero porterà a Lucca il suo WORLD WILD TOUR in cui suonerà i brani della sua straordinaria carriera insieme a quelli presenti nel suo ultimo disco “Discover”, un album in cui ha reinterpretato grandi canzoni di altri artisti.

“Era da molto tempo che pensavo ad un album di cover e se ci ho messo molto è perché le tracce che trovate qui sono l’ultima scrematura di una selezione che inizialmente comprendeva circa 500 tra le canzoni che ho amato di più nella mia vita” ha dichiarato Zucchero.

Zucchero si esibirà davanti a una grande platea a sedere di fianco alle Mura di Lucca, nello stesso spazio in cui si esibiranno poi Blanco (21 luglio) e Justin Bieber (31 Luglio)

Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia torna finalmente Lucca Summer Festival, l’evento che dal 1998 porta nel cuore della Toscana i big della musica internazionale.

Per celebrare questo tanto atteso ritorno ma anche il 25° anniversario dalla nascita del Festival, D’Alessandro e Gal li ha messo in piedi un’edizione davvero speciale che prevede 14 serate di grande musica con i migliori artisti della scena italiana e internazionale.

Anche quest’anno ci saranno tre concerti nell’area di fianco alle Mura di Lucca che dopo essere stata inaugurata nel 2017 con lo storico concerto dei Rolling Stones è diventato il luogo degli eventi speciali del festival ospitando anche Elton John , Roger Waters e il Maestro Ennio Morricone .

Justin Bieber, probabilmente la popstar più seguita al mondo, ha scelto quello di Lucca come sede di uno dei due festival europei a cui parteciperà nell’estate 2022, un attestato importante che ribadisce il posizionamento di Lucca Summer Festival tra le principali rassegne musicali al mondo.

Zucchero, che in passato si era esibito a LSF in Piazza Napoleone, salirà stavolta invece sul palco di fianco alle Mura di Lucca per una serata speciale con il suo WORLD WILD TOUR.

L’altro evento presso le Mura vedrà sul palco il nuovo protagonista indiscusso del pop italiano, Blanco, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il successo di vendite del suo primo album si appresta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Maggio.

Dodici deglI eventi di Lucca Summer Festival 2022 avranno luogo in Piazza Napoleone, sede storica del festival, capace di regalare un’atmosfera magica e rilassata a gli spettatori che anche quest’anno raggiungeranno Lucca da tutta Europa.

Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, darà il via al Festival sabato 25 Giugno con la sua super band Saucerful of Secrets a cui seguirà il giorno dopo l’attesissimo concerto del Maestro Paolo Conte , leggenda della musica italiana, per la prima volta sul palco di Lucca Summer Festival .

Sarà un ritorno invece quello di Caparezza che si esibirà l’1 Luglio dopo il grande successo del suo concerto del 2018.

Il 6 Luglio uno degli eventi più attesi con Liam Gallagher e Kasabian sullo stesso palco per due grandi concerti brit rock in una sola sera. Due giorni dopo, l’8 Luglio, toccherà ai Twenty One Pilots, una delle band che ha segnato il sound della propria generazione mentre sabato 9 luglio tornerà sul palco di Piazza Napoleone John Legend per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2022.

Domenica 10 Luglio l’appuntamento è con la storia della musica italiana attraverso due dei suoi simboli, Antonello Venditti e Francesco De Gregori che saranno in tournée insieme per ripercorrere il loro immortale repertorio.

La terza settimana del festival vedrà sul palco Robert Plant , leader storico dei Led Zeppelin che presenterà insieme alla star del country Alison Krauss gli album che gli sono valsi numerosi Grammys e un successo planetario di pubblico e critica. Prima di loro salirà sul palco Carmen Consoli, massimo esponente del rock al femminile del nostro paese.

Venerdi 15 Luglio i Litfiba , rock band toscana, per una attesissima tappa del loro tour d’addio a cui farà seguito l’hip hop di qualità di Marracash (16 luglio) e il surf rock di Ben Harper (17 Luglio).

Chiuderanno il Festival i 2 grandi eventi alle Mura di Lucca: Blanco (21 Luglio) e Justin Bieber (31 Luglio), intramezzati dalla performance di Brunori Sas (26 Luglio) in Piazza Napoleone.

Nella giornata di Justin Bieber saliranno sul palco anche due rappresentanti della nuova scena pop italiana: Rkomi e Mara Sattei .

“ Lucca Summer Festival è da sempre un festival che ha come missione quello di rappresentare più generi e più pubblici possibili. Quest’anno, dopo i due anni difficili vissuti dal nostro paese, abbiamo sentito l’esigenza di avere presente più del solito la musica italiana, con leggende come Paolo Conte, Venditti & De Gregori e Zucchero ma anche con le novità più interessanti della nostra scena musicale come Blanco e Marracash. Anche tra gli artisti internazionali siamo riusciti a mettere insieme mostri sacri come Robert Plant e Nick Mason con nuove star come John Legend, Liam Gallagher e Twenty One Pilots.

Siamo poi incredibilmente onorati di essere stati scelti da Justin Bieber come uno dei due festival europei a cui parteciperà quest’anno ” ha dichiarato il direttore artistico Mimmo D’Alessandro .

Per questo ritorno è stato fondamentale il contributo di 3 sponsor storici di Lucca Summer Festival come Banco BPM, Ticketone e Siae che non hanno fatto mancare il loro supporto alla manifestazione in una edizione così importante.

I biglietti per le serate di Lucca Summer Festival sono in vendita sul sito

www.luccasummerfestival.it e sul circuito Ticketone.

25|06 NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS / 26|06 PAOLO CONTE1|07 CAPAREZZA / 6|07 LIAM GALLAGHER – KASABIAN / 8|07 TWENTY ONE PILOTS

9|07 JOHN LEGEND/ 10|07 VENDITTI & DE GREGORI

14|07 ROBERT PLANT & ALISSON KRAUSS – CARMEN CONSOLI / 15|07 LITFIBA

16|07 MARRACASH / 17|07 BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS – CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM 20|07 ZUCCHERO /21|07 BLANCO / 24|07 BRUNORI SAS

31 LUGLIO JUSTIN BIEBER – RKOMI MARIA SATTEI