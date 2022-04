Carroponte, a maggio si riaccendono le luci

Con l’apertura a capienza limitata del Carroponte nell’estate 2021, abbiamo avuto l’opportunità di rivivere quelli che per mesi erano stati semplici ricordi, come lo stare semplicemente insieme ad altre persone. Una scelta, quella dei promoter di Hub Music Factory che conteneva un messaggio forte e di vitale importanza: riprendere l’attività significava fare tutto il possibile per rimanere in vita.

Quest’anno è – ancora – da rimarcare che per il settore della musica dal vivo, trainante per la cultura e l’economia, è necessario fare di meglio: investire e sostenere la musica, gli addetti ai lavori e gli artisti stessi, è fondamentale per restituire fiducia al pubblico.

Ora è tempo di riprendere a riempire di nuovo il pit dei live show!

Oltre ai grandi nomi della musica italiana ed internazionale come One Republic, Carmen Consoli, Gogol Bordello, The Offspring, Ernia, NOFX, Gué, Manuel Agnelli, Biffy Clyro previste anche tre date a fine Giugno dello spettacolo di Andrea Pucci, il concerto di Carl Brave e lo show della Bandabardò & Cisco che aprirà il mese di Settembre all’interno della Festa di Radio Popolare Network.

MAGGIO

4. OneRepublic

8. 5 Seconds of Summer

18. Yungblud

22. Punk In Drublic con NOFX, Pennywise, Me First and The Gimme Gimmes & more

30. Social Distortion

GIUGNO

4. Holi Dance Festival

12. Mecna & Coco

15. Ariete

16. Lazza

18. Noyz Narcos

21. The Offspring, The Distillers, Lagwagon, Anti-Flag

22. Rocco Hunt

23. Psicologi

24. Guè

28. Andrea Pucci

29. Andrea Pucci

30. Andrea Pucci

LUGLIO

1. Gio Evan – Evanland

2. New York Ska Jazz Ensamble

4. Thrice e Touchè Amorè

5. Phoebe Bridgers e Clairo

8. Eugenio In Via Di Gioia

10. Gogol Bordello

14. Idles

15. Alborosie

20. Dropkick Murphys

21. Carl Brave

22. Cristina D’Avena e Gem Boy

25. Manuel Agnelli

31. Gojira

SETTEMBRE

1. Bandabardò & Cisco

3. Frah Quintale

6. Ernia

7. Ernia

8. Carmen Consoli

14. Biffy Clyro

Infine, durante la pandemia, a fronte “dei due anni più difficili della storia per la musica dal vivo”, abbiamo assistito a un aumento spropositato delle economie e dei “numeri” nel settore discografico.

I dati FIMI ripresi dal Sole24Ore ci dicono che sono stati oltre 300 gli artisti che in Italia hanno superato i 100 milioni di streaming, portando il mercato discografico nella top 10 mondiale con un fatturato annuo vicino ai 30 milioni di euro.

Questa è ovviamente una buona notizia, ma evidenzia ancor di più la necessità di dare vita, stimolo e sostegno al settore della musica dal vivo, fino al 2019 assoluta forza trainante del music business.

Ricordando – come avevamo già fatto lo scorso anno – che “un concerto o un evento culturale rimarrà impresso nella memoria di chi lo vive, accompagnato dall’esperienza unica di avere intorno persone mosse dalla stessa passione”.

