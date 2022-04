BLACK EYED PEAS, un’unica data al Wave Summer Music di Catania

I BLACK EYED PEAS, iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, arrivano in Italia per un’unica data, giovedì 28 luglio a Catania al Wave Summer Music (Villa Bellini), prodotta e distribuita da Vivo Concerti.

I biglietti per la data saranno disponibili su vivoconcerti.com da martedì 26 aprile ore 12.00 e nei punti vendita a partire da lunedì 2 maggio ore 12.00.

Il loro ottavo album in studio TRANSLATION, certificato ORO in Italia, ha ottenuto un successo internazionale nel 2020 anche grazie alle collaborazioni con artisti come J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga.

Il disco ha portato al grande successo i singoli RITMO (Bad Boys for Life) feat. J Balvin (2x Platino e Top5 dell’Airplay radiofonico in Italia), MAMACITA feat. Zona e J.Rey Soul (3x Platino e Top 5 dell’Airplay radiofonico in Italia), e GIRL LIKE ME feat. Shakira (certificato ORO in Italia e “Best Latin” agli MTV EMAs), ottenendo numerosi riconoscimenti a livello globale.

Il più recente singolo HIT IT, in collaborazione con Saweetie e Lele Pons conta circa 50 MILIONI di stream, 50 MILIONI di visualizzazioni su YouTube, e ha raggiunto la TOP 50 dell’Airplay radiofonico italiano.

Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come LET’S GET IT STARTED e I GOTTA FEELING.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.