1789, l’immaginario della cultura pop anni 90 in Eva-02

Gianluca Danaro e Domenico Migliaccio (Seaside Project) sono i 1789, e hanno debuttato col singolo “Eva-02” venerdì 8 aprile. Veri figli degli anni ‘90, i 1789 uniscono garage, emo e blues, chitarre distorte e batterie granitiche, con l’immaginario della cultura pop e i miti di quel periodo. E’ così che ci ritroviamo in un mondo rumoroso in cui si muovono gli Eva (i robottoni di Evangelion, per capirci) insieme a Blade Runner (anche se è del decennio precedente) e, appena ti giri e non te lo aspetti, i Weezer.

Ma “Eva-02” c’entra qualcosa con Evangelion? No, ok, scusate.

Certo! Neon Genesis Evangelion è stato per noi di grandissima ispirazione, io l’ho recuperato tardi, passati i 20 anni, ma forse è stata una fortuna perché il mio sguardo è andato oltre i Mecha-Robottoni e sono rimasto stordito da quanto l’opera sia in realtà una bellissima metafora (detto in maniera molto sintetica) per raccontare la depressione. Noi abbiamo cercato di utilizzare queste immagini e farle nostre, per descrivere sensazioni che esistono ma non per questo non possono essere affrontate.

La copertina è il primo pezzettino di un puzzle: come avete organizzato questa cosa, e quanti pezzetti del puzzle ci sono?

No in realtà non è un puzzle (ma ci hai dato una bella idea adesso…). Scherzi a parte, la copertina di questo singolo è appunto la testa di un EVA (lo 01 in realtà, per sottolineare il punto di vista di Shinji Ikari), ma le prossime non c’entreranno nulla con questo tipo d’immaginario.

Voi siete figli degli anni ‘90: ho sempre sentito parlare del “ritorno degli anni ‘80”, gli anni ‘90 mai. Quale parte degli anni ‘90 vi piace di più? La musica, l’estetica, andare a scuola, il fatto che ci fossero ancora i Nirvana, che viaggiassimo tutti in motorino senza renderci ancora conto che potevamo spalmarci. Non lo so. Cosa?

In realtà se ci pensi c’è già un bel ritorno degli anni ’90: dopo aver fatto in questi ultimi anni un’indigestione di synth arpeggiati, colori fluo e D&D (mai stato più contento di questo revival eighties sia nell’immaginario musicale che quello cinematografico), ora sono tornate le chitarre, gli arpeggi con il chorus e tutti quegli effetti da VHS.

Scusa non ti ho risposto: i garage, la musica che esce da garage improvvisati a sala prove.

I Weezer.

Domanda tecnica: avete dei live in programma? Vi possiamo sentire dal vivo?

Stiamo lavorando a un tour autunnale, ma sicuramente organizzeremo qualche uscita estiva per riscaldarci un pochino e perché ci stiamo suonando sotto.

Domanda improbabile. Secondo me la vostra musica sarebbe perfetta come colonna sonora di un film stile Blade Runner. Per cosa usereste le vostre canzoni, a quali film o serie si accompagnerebbero bene?

Ti rispondo con gli occhi un po’ a cuore, Blade Runner è tipo uno dei nostri film preferiti, hai fatto jackpot, ora siamo troppo emozionati, non riusciamo più a scrivn<jòenf¨∂hflzdvhglznfm sjgndjglg j.v x

https://www.instagram.com/1789_band/

https://www.facebook.com/1789band