ALTER BRIDGE: una data in Italia con Halestorm e Mammoth WVH!

ALTER BRIDGE, una delle formazioni rock più amate del nuovo millennio, torneranno in Italia per l’unica data del loro PAWNS & KINGS TOUR il prossimo 25 novembre 2022. Il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Milano e sarà l’occasione per la band di Myles Kennedy e Mark Tremonti di riabbracciare i fan italiani, da sempre molto vicini al combo americano.

Prima di loro saliranno sul palco due band eccezionali: HALESTORM e MAMMOTH WVH. I primi, guidati dalla straordinaria Lzzy Hale, torneranno nel nostro Paese a distanza di tre anni dall’ultimo show. I secondi sono il gruppo di Wolfgang Van Halen, figlio del leggendario Eddie e rivelazione dell’hard rock statunitense.



PAWNS & KINGS TOUR toccherà 25 città: partirà a inizio novembre ad Amburgo in Germania e si concluderà a Londra il 12 dicembre.



ALTER BRIDGE sono attualmente al lavoro sul successore di “Walk The Sky”, album pubblicato nel 2019. Il nuovo disco uscirà nei prossimi mesi e il pubblico europeo sarà il primo in assoluto ad ascoltare dal vivo le nuove canzoni. HALESTORM pubblicheranno invece il nuovo album “Back From The Dead” il 6 maggio mentre MAMMOTH WVH hanno rilasciato il disco di debutto lo scorso giugno, oltre ad aver ottenuto di recente una nomination ai Grammys con il singolo “Distance”.



I biglietti saranno disponibili secondo queste modalità:

28 aprile ore 11: tramite Ticketone.it per gli iscritti al ticket alert (per iscriversi – https://www.ticketone.it/artist/alterbridge/)

29 aprile ore 11: vendita generale su Ticketone



VIP Package disponibili su www.alterbridge.com

Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto.



I dettagli della data:

PAWNS AND KINGS TOUR

ALTER BRIDGE

+ Halestorm

+ Mammoth WVH

25 novembre 2022

Milano, Mediolanum Forum



ORARI

Apertura cancelli: 17:00

Inizio concerti: 18:45



BIGLIETTI

Parterre: €50 + prevendita

Anello A e tribuna Gold: €60 + prevendita

Anello B: €55 + prevendita