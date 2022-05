DARK TRANQUILLITY e ENSIFERUM: presto in Italia per tre imperdibili date

È con grande orgoglio che Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, annuncia il ritorno di due giganti della storia metal: Dark Tranquillity ed Ensiferum!Una delle band melodic death più massacranti della Svezia, in grado di tener testa perfino a In Flames e At The Gates, i Dark Tranquillity sono considerati i padri stessi dell’intero genere, che radono al suolo dal loro debutto con «Skydancer» nel ’93.

Con alle spalle innumerevoli singoli, split, DVD, EP e album in studio, i Dark Tranquillity macinano terreno, storia e classifiche senza esitazione, guadagnandosi una reputazione di titanio in giro per il globo e divorando classifiche di ogni genere.

Per rendere i tre concerti nel Bel Paese ancora più letali presenteranno per la prima volta in Italia la loro ultima fatica targata 2020, «Moment». Sarà un bagno di sangue.Come co-headliner, gli Ensiferum non sono che una bomba in procinto di esplodere. E statene certi, dopo la detonazione non rimarrà più niente.

Dal loro eponimo debutto nel 2001, gli Ensiferum hanno smantellato ogni preconcetto e aspettativa coniando un mix di death, power e folk metal infiammato che li catapulta sotto i riflettori del mondo intero. Una posizione che il gruppo ricopre con determinazione, rilasciando una serie di pubblicazioni scottanti e travolgenti che culminano in «Skog», marchiato 2020.I Dark Tranquillity e gli Ensiferum verranno a trovarci per tre date bollenti questo maggio, accompagnati da nientemeno che Pyogenesis e The Legion Ghost. Non prendete altri appuntamenti.

08 MAGGIO 2022 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1599532340379409/09 MAGGIO 2022 | HALL, PADOVA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/567487707931321/10 MAGGIO 2022 | ORION, ROMA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/829835187679544/Prevendite live su Dice https://dice.fm/artist/dark-tranquillity-69qy2





