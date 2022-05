RIVERSIDE: il 9 settembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI)

RIVERSIDE celebreranno 20 anni di carriera con un tour europeo che li vedrà anche in Italia: il concerto si terrà il 9 settembre 2022 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI). I biglietti sono già in vendita su Ticketone.In questi 20 anni la band originaria di Varsavia ha pubblicato sette studio album, alcuni dischi dal vivo e due mini album.

La loro musica si è evoluta mantenendo costanti quelle caratteristiche che hanno reso lo stile del gruppo immediatamente riconoscibile.

Il leader della band, Mariusz Duda, ha da sempre toccato nei suoi testi tematiche legate alla solitudine, alla lotta contro la depressione e al tentativo di sopravvivere in un mondo costantemente in evoluzione.Riverside sono attualmente al lavoro sull’ottavo album e hanno da poco pubblicato un nuovo pezzo intitolato “The Story Of My Dream”.

I dettagli della data:RIVERSIDE

09 settembre 2022Trezzo sull’Adda (MI), Live Music Club

ORARIApertura cancelli: ore 20:00Inizio concerti: ore 21:00

Prezzo del biglietto in prevendita: €30 + prevendita

Prezzo del biglietto in cassa: €35