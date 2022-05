X-CHANGE 10100, l’Eurovision program del CAP10100 a cui tutti sono invitati a partecipare

Il CAP10100 e l’Associazione Teatrale Orfeo accolgono la settimana dell’Eurovision Song Contest con un programma dedicato di talk, laboratori, live e after party e tenendo aperto tutti i giorni dalle 9.00 fino a tarda notte: X-CHANGE 10100. Dal 9 al 15 maggio il CAP10100 si presenterà e si colorerà con tantissime vesti: talks, meetings, after-parties, lives, area co-working, meeting room, area chill con i servizi di food and beverage sempre attivi. L’idea è quella di raccontare agli operatori e al pubblico il mondo del music business indagando le differenze nazionali ed internazionali con l’obiettivo di rafforzare le reti esistenti e di far nascere nuove collaborazioni godendosi l’aria di festa e di scambio che un evento internazionale come l’Eurovision può portare.

“X-Change 10100” è frutto della rete dei partner che hanno aderito al decennale del CAP10100: Music Innovation Hub e Linecheck, Astarte Agency, Keychange, Equaly, Restart, MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti, The Orchard, Radar Concerti.



Il 9 maggio all’ Eurovision Village sarà la giornata dell’Europa e in quella occasione sul palco, tra i vari artisti che si alterneranno, suoneranno anche i Melancholia e i Little Pieces Of Marmelade per una produzione Radar Concerti proposta dalla direzione del CAP10100. La festa con le due band continuerà presso il CAP10100, da mezzanotte fino a tarda notte, con il dj set di Benedetta Alessi dal titolo GUASTAFESTE dj set. Il guadagno della serata verrà devoluto all’associazione Sapori Reclusi.

Il 10 maggio alle 17.30 in collaborazione con il MEI (Meeting delle etichette indipendenti) e a cura del Coordinamento StaGe! il panel “ Un Manifesto per la Ripartenza delle Piccole Realtà Musicali “. Modera il giornalista Riccardo De Stefano di Exit Well. Interventi di Giuliano Biasin, Claudia Barcellona, Fabio Dell’Aversana, Maria Teresa De Pierro, Sara Lauricella, Giuseppe Marasco e altri operatori. In collaborazione con AudioCoop, AIA , Rete dei dei Festival, Esibirsi, Siedas, Istinti Artistici, Italian Music News, Arti e Spettacolo, Classic Rock on Air, IT – Folk, Music Day Roma, Calabria Sona e Terapia Artistica Intensiva.

Dalle 21, a cura del Meeting delle etichette indipendenti: “Ante_indie“, il primo live dei nuovi progetti musicali del circuito indipendente dei gruppi Folkatomik, Siriana, PopForZombie e Vintage Violence. La serata sarà aperta dalle cantautrici e dai cantautori Ella Nadì, Ognibene, Monica Sannino e Il solito dandy.

Il 12 maggio, a partire dalle 18:00, in collaborazione con Nina Selvini di Astarte Agency la presentazione di #BSMUSICA corso di Business e Strategia Musicale per portare sul territorio alcune tra le più interessanti e importanti figure del panorama musicale nazionale: addetti ai lavori, major e musicisti saranno i protagonisti di una tre giorni di formazione dedicata alle future maestranze del mondo dello spettacolo e a tutti coloro che (musicisti, curiosi, studenti e lavoratori) vorranno approfondire tematiche indispensabili alla crescita professionale in ambito artistico. Una didattica trasversale e adatta a differenti livelli di conoscenza durante quello che sarà il primo di una serie di incontri volti alla formazione professionale. I docenti, provenienti da tutta Italia e dalle principali realtà imprenditoriali e manageriali, rappresenteranno un incontro tra il metodo tradizionale e l’innovazione degli ultimi anni, tra la promozione e produzione di stampo classico e le nuove frontiere del tecnologico, dalla stampa agli NFT, passando per il marketing digitale, il concerto dal vivo e il mondo dello streaming e della realtà virtuale.

L’11 e 13 di maggio, a partire dalle h 18:00, CAP10100 e Linecheck Music Meeting & Festival uniscono le forze per presentare due panel di stampo internazionale. I due contenuti pensati per approfondire le dinamiche dell’industria musicale tra le specificità dell’Italia e la sua collocazione nell’ecosistema musicale globale trattano due temi di fondamentale attualità: l’11 maggio ci si concentrerà sul tema del talent development e dell’esportazione attraverso format come Eurovision, mentre l’incontro del 13 maggio, “Diversity and Representation: when social values meet business growth”, presentato in collaborazione con il movimento internazionale per la gender equality Keychange, sarà dedicato al tema di diversità e inclusione come motore basilare per la crescita del sistema musicale e dei business legati alla musica. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati dalla music editor di The Independent, Roisin O’Connor, e vedranno la presenza di ospiti da Equaly, Italia Music Export, Keychange, The Orchard, Italia Sony Music e altri ancora da annunciare.

Il 14 maggio in collaborazione con Restart dalle 17.00:

“ Mental Health in the Post-pandemic Music industry – Where are we now? “

Sono passati due anni dall’inizio di una pandemia che ha messo in ginocchio l’industria musicale. In questa chiacchiera aperta in partnership con Restart – A Safe Space For Music Minds, il primo sportello in Italia di supporto psicologico per musicisti e addetti ai lavori, andremo ad analizzare lo stato di salute mentale della Music Industry pre e post pandemia e cosa possiamo fare allo stato dell’arte per renderla psicologicamente più sana per chi ne fa parte, abbattendo lo stigma e sviluppando strategie di crescita nuove e più inclusive negli scenari lavorativi attuali.



L’Associazione Teatrale Orfeo, nell’ottica di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione dei giovani che risiedono nel territorio della Regione Piemonte, indice un contest musicale per band emergenti che possa facilitare la strutturazione e la crescita di progetti musicali sul territorio. Un progetto interamente dedicato ai giovani, rientrante nelle attività ideate per celebrare il decimo anniversario dello spazio CAP10100, centro del protagonismo giovanile della Città di Torino.

I progetti musicali che applicheranno al bando, passata la prima trance di selezioni, avranno la possibilità di esibirsi sul palco del CAP10100 all’interno del progetto X-Change 10100 nella settimana dell’Eurovision a Torino, di fronte a una giuria di professionisti.

In seguito a questo showcase di 20/30 minuti per band, il team del CAP10100 integrato di figure provenienti da tutti i settori musicali, procederà nelle seconde selezioni, dalla quale emergeranno 3 progetti musicali che parteciperanno alla fase estiva di pre accelerazione.



Tutte le sere al tramonto il cortile del CAP10100 risuonerà con musica acustica dal territorio



