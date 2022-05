Arcade Fire, a settembre l’unica data italiana della band

Tornano in Italia sabato 17 settembre gli Arcade Fire con una tappa del loro “The We Tour” al Mediolanum Forum di Milano. Sarà la cantautrice canadese Feist ad aprire il concerto ed inaugurare lo spettacolo.

In concomitanza con l’uscita odierna del nuovo album “We”, anticipato dai singoli “The Lightning I, II” e “Unconditional I (Lookout Kid)”, gli Arcade Fire annunciano anche il tour mondiale in partenza in autunno e vedrà il ritorno dell’intera produzione degli Arcade Fire “must-see live act” (Variety): partirà da Dublino in agosto e si concluderà a Toronto a dicembre. Domani sera saranno inoltre ospiti del Saturday Night Live, uno dei programmi di varietà di maggior successo e più longevi della storia della televisione americana.

Registrato in molteplici location come New Orleans, El Paso e Mount Desert Island, “WE” è il sesto album in studio della rock band canadese, che torna a cinque anni dal precedente progetto discografico “Everything Now”. “WE” riassume paradossalmente “il periodo più lungo che abbiamo mai passato a scrivere, senza interruzioni” – ha dichiarato Win Butler, in un’epopea concisa di 40 minuti, ispirata sia dalle forze che provocano l’allontanamento tra le persone che si amano, sia dall’urgenza di superarle. Il viaggio catartico dell’album segue un arco ben definito che parte dall’oscurità e arriva alla luce: un percorso formato da sette canzoni divise in due parti distinte, la prima “I”, che incanala la paura e la solitudine dell’isolamento, e la seconda “WE” che esprime la gioia e il potere del contatto.

Band indie canadese formatasi nel 2001 a Montréal composta dal cantante e frontman statunitense Win Butler, da sua moglie, la polistrumentista Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara e Sarah Neufeld. Il gruppo ha debuttato nel 2003 con l’EP eponimo mentre l’anno seguente uscì l’album “Funeral” che ricevette un grande consenso da parte della critica e un modesto riscontro commerciale; altri due lavori discografici hanno ottenuto crescente successo di critica e di pubblico: “Neon Bible”, pubblicato nel 2007, è stato definito “uno dei migliori album indie rock della storia”, mentre il successivo “The Suburbs” ha debuttato al primo posto della Billboard 200 ottenendo poi anche il Grammy per il “Miglior Album Dell’Anno”, il primo album indipendente a ricevere tale riconoscimento, e si aggiudicano anche due Brit Awards.

Gli Arcade Fire sono una delle poche band riuscita nell’intento di parlare ad un pubblico piuttosto vasto, mantenendo però elevatissima la qualità della proposta musicale. Non è casuale infatti che la band annoveri tra i propri fan alcune delle più grandi star del rock che si sono rese disponibili a collaborazioni estemporanee, come David Bowie, che prestò la propria voce ai cori di un brano di “Reflektor”, Bono, leader e voce degli U2 che ha un ruolo, seppur mascherato, nel video della canzone “Here Comes the Night Time” tratta sempre dall’ultimo disco e Chris Martin dei Coldplay che si è esibito come dj, anche lui mascherato, nel corso di un recente showcase londinese della band. Senza dimenticare il legame privilegiato con Bruce Springsteen che volle gli Arcade Fire sul palco per eseguire due canzoni nel corso di un suo concerto.

Il concerto verrà aperto dalla cantautrice, anch’essa canadese, Feist, nome d’arte di Leslie Feist (classe 1976), nota per la profondità e l’intimità dei suoi testi, nonché per le sue sonorità folk e indie rock apprezzate dal pubblico di tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 12 maggio su www.ticketmaster.it. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 13 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .