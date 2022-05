Tener-a-mente, il festival dell’Anfiteatro del Vittoriale completa la line-up

E’ immenso piacere che Tener-a-mente Festival presenta la sua undicesima edizione, dopo una rassegna, la scorsa estate, che, nonostante le evidenti difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria e dalla forzata interruzione nel 2020, si è chiusa con numeri di tutto rispetto: 18 spettacoli tutti esauriti per un totale di 16.381 spettatori, cui si aggiungono 5.135 persone iscritte in lunghissime lista d’attesa per gli spettacoli più richiesti.

14 appuntamenti musicali e la serata poetico-performativa Più Luce! torneranno a far vibrare il palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale dal 26 giugno al 25 luglio. Oltre agli artisti di fama mondiale già fortemente attesi per via dei posticipi forzati causa pandemia – l’unica data italiana di Beck e quella di Beth Hart, e poi James Blunt, Michael Kiwanuka e Fantastic Negrito – Tener-a-mente annuncia molti nuovi ospiti nazionali e internazionali: Paolo Nutini (che ha esaurito i biglietti in pochi minuti, con un sold-out lampo con cui stabilisce il record del Festival) l’unica data italiana di H.E.R., Jeff Beck (atteso con very special guest), Diana Krall, The Tallest Man on Earth, Steve Vai, Roberto Vecchioni, Calibro35 e Manuel Agnelli.

Come ogni anno, si rinnova anche l’appuntamento poetico con Più Luce!, con la curatela artistica di Paola Veneto, i cui dettagli e contenuti verranno svelati nelle prossime settimane.

Tener-a-mente, organizzato da Ripens’arti con la direzione artistica di Viola Costa,verrà anticipato quest’anno da una serata firmata GardaLo, il 25 giugno: lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni ‘Trascendi e Sali‘. Per informazioni su GardaLo, il Festival culturale fortemente voluto dal Presidente della Fondazione Giordano Bruno Guerri, si rimanda al sito www.vittoriale.it.

TENER-A-MENTE FESTIVAL 2022

Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

26 giugno

BECK

unica data italiana

27 giugno

JAMES BLUNT

5 luglio

STEVE VAI

8 luglio

THE TALLEST MAN ON EARTH

9 luglio

PIU’ LUCE!

con la curatela artistica di Paola Veneto

10 luglio

ROBERTO VECCHIONI

14 luglio

MICHAEL KIWANUKA

15 luglio

PAOLO NUTINI

16 luglio

DIANA KRALL

17 luglio

MANUEL AGNELLI

18 luglio

JEFF BECK plus VERY SPECIAL GUEST

19 luglio

BETH HART

unica data italiana

21 luglio

FANTASTIC NEGRITO

23 luglio

CALIBRO 35

25 luglio

H.E.R.

unica data italiana

