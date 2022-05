UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO: manca solo un mese al più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere

Cinzella, cinema e musica per il festival più rock della Puglia

I biglietti acquistati per lo show rimangono validi per lo show di sabato 11 giugno 2022. Info su

Concerto-evento unico e irripetibile, “ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO ”(organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa) è uno spettacolo che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate .

Nonostante due anni di rinvii a causa della pandemia da Covid-19, l’impegno delle 7 artiste a favore dei diritti e contro la violenza nei confronti delle donne è sempre stato costante . Non sono mancate infatti azioni importanti a sostegno della causa, tra cui le donazioni di 200.000 euro a favore del centro antiviolenza “ Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate ” (CADMI) e alla Fondazione Pangea Onlus per il progetto “Emergenza Afghanistan”.

A sostegno di una causa così importante, le 7 artiste si alterneranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia , ciascuna con la propria band, e ognuna di loro inviterà un collega , uomo, ad esibirsi insieme per lanciare un messaggio univoco, che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere.

FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI s ono le 7 grandi artiste protagoniste del concerto “ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO ”, le 7 grandi voci unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

UNA : perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;

