PINEWOOD FESTIVAL: annunciata tutta la line up dei tre giorni a L’Aquila

PINEWOOD FESTIVAL ritorna e lo fa in una quarta edizione in collaborazione con Vivo Concerti destinata a confermarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Gli abbonamenti e i biglietti giornalieri saranno disponibili su DICE.

Dal 15 al 17 luglio in nuova e inedita location, che sarà svelata nei prossimi giorni, si svolgerà la più grande edizione del festival che per tre giorni vedrà esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte.

Il tutto si svolgerà su 3 palchi: sul main e sul second stage ci saranno tutti gli act musicali, mentre il terzo palco sarà dedicato agli incontri in collaborazione con We Reading la realtà che organizza eventi di lettura innovativi e inediti, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale che si dedicano alla lettura di un testo. Il primo nome annunciato è Pierluca Mariti, o meglio @Piuttosto_Che, influencer, astro nascente della comicità social, reduce dal tour teatrale, sempre sold out, nelle principali città italiane.

Dopo aver annunciato il primo artista in line up per l’edizione 2022: BLANCO, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e sold out in meno di due ore, ecco svelati tutti i nomi che si esibiranno quest’anno.

LINE UP PINEWOOD 2022

VENERDÌ 15 LUGLIO

Main Stage

MACE (dj set)

RKOMI

TANANAI

MOBRICI

DITONELLAPIAGA

Second Stage

PAULO

MOX

CAFFELATTE

INDIEMEN (silent after show)

SABATO 16 LUGLIO

Main Stage

SICK LUKE

ERNIA

MASSIMO PERICOLO

IL TRE

SPERANZA

Second Stage

FUERA

THRU COLLECTED

HELLO MIMMI

INDIEMEN (silent after show)

DOMENICA 17 LUGLIO

Main Stage

BLANCO

gIANMARIA

NASKA E PANETTI

MARA SATTEI

Second Stage

POST NEBBIA

ISIDE

VV

INDIEMEN (silent after show)

Abbonamenti e biglietti giornalieri

disponibili su DICE:

https://dice.fm/bundles/pinewood-festival-q2na

PINEWOOD FESTIVAL

Pinewood festival e’ un festival musicale italiano nato nel 2018 e prodotto da Nutwork srl.

Prende vita da un’idea giovane e ambiziosa, con lo scopo di sostenere la rinascita del tessuto socio-culturale della città de L’Aquila in seguito al sisma del 2009, divenendo presto uno degli eventi di riferimento nazionale per tutti gli appassionati della nuova scena musicale italiana. Nel corso delle passate edizioni e spin-off ha ospitato più di 50 artisti, tra i quali nomi del calibro di: Pinguini Tattici Nucleari, Franco 126, Massimo Pericolo, Coma_Cose, Canova, Psicologi, Myss Keta, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Pop X, Nu Guinea, Speranza, Night Skinny, Postino, Gomma, Populous, Sxrrxwland, Mèsa, Pippo Sowlo, Voina, Masamasa, Dr. Pira, Tananai, I miei Migliori Complimenti, Bruno Bellissimo, Lemandorle.