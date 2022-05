Rugby Sound Festival, i Punkreas tornano a casa per celebrare i 30 anni

I Punkreas al Rugby Sound Festival! Il 6 luglio la band che ha fatto la storia del punk made in Italy, arriva a all’Isola del Castello di Legnano per celebrare i suoi 30 anni e..qualcosa di attività! Un appuntamento imperdibile per rivedere Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), sul palco del Rugby Sound Festival, che sa un po’ di un ritorno a casa! Appuntamento in formato XXX, ovvero doppio spettacolo e doppia scaletta! Un modo per rifarsi dalla PARANOIA DOMESTICA – con le migliori canzoni pre 2000 – e uscirne la PELLE RUVIDA – con i pezzi del nuovo millennio!

“Volevamo riprendere nel migliore dei modi i festeggiamenti per il nostro 30°compleanno”. – spiegano – “Vi abbiamo fatto una promessa: non ci saremmo fermati e questo è il nostro modo per ringraziarvi tutti, per averci atteso e per averci creduto. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti sotto palco!”

Una band storica per un festival storico: un legame, quello fra PUNKREAS e RUGBY SOUND FESTIVAL che dura da anni e che verrà degnamente celebrato in occasione di questo appuntamento fissato per il prossimo 6 luglio.



XXX e Qualcosa..Tour Summer Edition è l’occasione di ritornare a vivere la musica dal vivo con quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare dal palco, sulle note di una colonna sonora che ha accompagnato la band e tutti coloro che l’hanno sempre supportata, in oltre trent’anni, in giro per l’Italia, dai centri sociali ai cori delle manifestazioni, fino ai grandi festival internazionali.È inoltre disponibile su etichetta Universal, “XXX – 1989-2019: The Best”: la raccolta – contenente tutti i maggiori successi della band – che i Punkreas hanno pubblicato proprio in occasione del loro trentesimo anniversario. “È stato il regalo che abbiamo voluto farvi per il nostro compleanno. Ora torniamo a ringraziare tutti voi: quelli che c’erano, che ci sono e che ci saranno.”

