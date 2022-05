ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT, la line up completa della prima edizione

ECCO IL CAST DELLA PRIMA EDIZIONE DI

ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT

DAL 9 ALL’11 SETTEMBRE 2022

all’ANFITEATRO MARIA PIA di ALGHERO

una produzione

iCompany & Fondazione Alghero

direzione artistica

Massimo Bonelli

Dal 9 all’11 settembre 2022 all’Anfiteatro Maria Pia di ALGHERO (SS) si terrà la prima edizione dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT, la 3 giorni di eventi e concerti alla scoperta della musica attuale.

Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte algherese.

Questa la line-up dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT 2022:

9 settembre – FULMINACCI, GAIA e MR.RAIN

10 settembre – ARIETE, VENERUS e ANGELINA MANGO

11 settembre – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, DITONELLAPIAGA e CAFFELLATTE

Ognuna delle tre serate di concerti verrà aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale è possibile iscriversi gratuitamente fino al prossimo 31 luglio attraverso il seguente link: algheromusicspotlight.icompany.it.

Nato da un’idea di Massimo Bonelli (da otto anni organizzatore e direttore artistico del Primo Maggio Roma) e Francesco Fiore (producer), supportato dalla Fondazione Alghero e con il coinvolgimento dell’associazione Bayou Club Events, Alghero Music Spotlight trasformerà l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero in una sorta di Parco della Musica vista mare, con tribune, platea, palco e zona food e beverage.

I biglietti saranno disponibili a partire da sabato 21 maggio su TicketOne.it e Boxofficesardegna.it.

ANGELINA MANGO – Nel 2020 pubblica l’EP “Monolocale”. Nel 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola” e firma il suo primo contratto discografico con Sony Music, iniziando a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro. Tra questi ci sono gli ultimi due singoli, “Formica” e “Walkman”.



ARIETE – Portavoce della nuova Generazione Z, la giovanissima cantautrice ha appena debuttato con l’album “Specchio” (Bomba Dischi), arrivato dopo il successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e del singolo “L’Ultima Notte”, colonna sonora dell’estate 2021.

CAFFELLATTE – Al secolo Giorgia Groccia, classe ‘94, un’artista poliedrica: cantautrice, attrice e scrittrice, è stata capace di mettersi in gioco in vari campi. A maggio 2018 ha pubblicato il romanzo “Blue”. Dal 2020 ha pubblicato diversi singoli e ha collaborato con Deddy nel suo ultimo brano.



DITONELLAPIAGA – Romana classe 1997, Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è un’artista che incarna le infinite articolazioni del complesso animo femminile. Nell’aprile del 2021 pubblica il suo primo EP “Morsi”. Il 14 gennaio 2022 esce “Camouflage”, album rilasciato appena prima della partecipazione alla 72° edizione del Festival di Sanremo – in coppia con Donatella Rettore – con il brano “Chimica”.

FULMINACCI –Cantautore nato a Roma nel 1997, l’8 aprile 2019 pubblica il suo disco d’esordio “La Vita Veramente” (Maciste Dischi), album che si aggiudica la Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Il 12 marzo 2021 pubblica “Tante Care Cose” (Maciste Dischi), secondo album che contiene “Santa Marinella”, brano portato sul palco della 71ª edizione del Festival di Sanremo.

GAIA – Finalista di X Factor nel 2016 e vincitrice di Amici nel 2020, nasce nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano. Alterna brani in portoghese come “Chega”, primo singolo con cui si fa davvero conoscere e che diviene ben presto uno dei brani più ascoltati del 2020, a brani in italiano come “Cuore Amaro”, con il quale nel 2021 sale sul palco dell’Ariston.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Si forma nel 2011 dall’incontro tra la cantante toscana Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Francesco Mangiaracina. Dopo il successo di “Ciao Ciao” all’ultimo Festival di Sanremo, certificata doppio Disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche, hanno da poco pubblicato la riedizione del loro quarto album “My Mamma – Ciao Ciao Edition”, che porteranno live questa estate con un grande spettacolo full band.

MR.RAIN –Con 12 Dischi di Platino, 6 Dischi D’Oro, concerti sold out e hit come “Fiori di Chernobyl” (certificata Doppio Platino), “9.3” (Platino) e “Meteoriti” (Platino), Mr.Rain è l’artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più intima di se stesso, con particolare attenzione alle parole. I suoi album sono “Memories” nel 2015, “Petrichor” nel 2021 e “Fragile” nel marzo del 2022.

VENERUS – Cantautore, polistrumentista e produttore, nel suo disco d’esordio “Magica Musica” (febbraio 2021) esplora il suono a 360° e unisce parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Al suo primo album è seguito “Magica Musica Tour 2021” (dicembre 2021), il disco live che raccoglie i brani nell’arrangiamento presentato nel tour dell’estate 2021, che lo ha visto esibirsi nelle principali città e in alcuni dei più importanti festival italiani. Con il nuovo tour estivo “Estasi degli Angeli” girerà nuovamente l’Italia in concerto, tornando alla sua cara dimensione live.

