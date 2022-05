Guida Ai Migliori Festival Estivi 2022

Ti è mancata la musica dal vivo?

Ecco una guida con alcuni tra i migliori festival musicali europei, facilmente raggiungibili da tutta Italia, che torneranno questa estate.

Tutti hanno degli elementi davvero speciali tra cui in ordine sparso, ottima musica, tanto divertimento, possibilità di campeggiare, di provare a vivere in un Glamping, stare in spiaggia, ma soprattutto conoscere nuove persone provenienti da tutto il mondo.

C’è un festival per ogni mese estivo e per ogni gusto musicale:

SEA STAR FESTIVAL

Giunto alla sua quarta edizione, il Sea Star Festival si terrà il 27 ed il 28 maggio nella bellissima laguna Stella Maris. A 50 km da Trieste, Umago è una cittadina che si trova a nord ovest della costa croata con un clima tipicamente mediterraneo, le vie strette e tortuose e una posizione ideale per le feste d’estate che durano fino alla mattina, con happy hour, cocktail, djset, tantissime attrazioni, nuovi amori e nuove amicizie.

Una spiaggia mozzafiato, artisti di fama mondiale e produzioni eccezionali rendono questo festival un appuntamento imperdibile. Sea Star è stato anche inserito nella lista dei migliori festival candidati agli European Festival Awards.

LINE UP 2022:

IGGY AZALEA, AMELIE LENS, DUBIOZA KOLEKTIV, UMEK, BUČ KESIDI, KONSTRAKTA, MEDUZA, SENIDAH, TOPIC, 30ZONA, ADIEL, BORE BALBOA X GRŠE, BRINA KNAUSS, FARRAGO, INSOLATE, KUKU$, MIMI MERCEDEZ, MUHA, TAM, TIJANA T, VOJKO V, Z++, ALEX RANERRO, ALOKIN, AMOR, ANDREA LJEKAJ, BORUT CVAJNER, BRONSKI, HERYA, MAKARUN, MARCEL, MARIN BIOČIĆ, RASHEED, SOULFREQ, TRAPLES, VIRGIN HELENA

BIGLIETTI:

Festival pass: 47€ (Vip pass: 100€)

Daily ticket: 29€ (Vip pass: 60€)

Sito: https://www.seastarfestival.com/it/

FB: https://www.facebook.com/seastarfestival

BALATON SOUND

Il Balaton Sound si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Zamárdi, sul Lago Balaton in Ungheria, a soli 110 km da Budapest e 450 km dal confine italiano.

Il Balaton Sound è il più grande beach festival d’Europa che ospita i grandi nomi della

musica elettronica contemporanea e ogni estate richiama fino a 150.000 visitatori da tutto il mondo. Non solo musica ma anche spiaggia e divertimento, il festival infatti si tiene sulla riva del lago Balaton, con la possibilità di campeggiare direttamente in spiaggia.

LINE UP 2022:

MARTIN GARRIX, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, MARSHMELLO, PAUL KALKBRENNER, ALESSO, TIMMY TRUMPET, ROBIN SCHULZ, LOST FREQUENCIES, ALOK, JONAS BLUE, VINI VICI, PAUL VAN DYK, DILLON FRANCIS, NERVO, IMANBEK, YELLOW CLAW, BECKY HILL, CARNAGE, MODESTEP, MALAA, SIKDOPE, MOKSI, TOPIC, BLASTOYZ, ARCHIE HAMILTON, BEN BÖHMER, BASTIAN BUX, CHRIS LIEBING, CLOONEE, DANNY TENAGLIA, DE LA SWING, DENES TOTH, DEBORAH DE LUCA, FISHER, FRANKY RIZARDO, GIOLÍ & ASSIA, GIORGIA ANGIULI, HERNAN CATTANEO, HVOB, ILARIO ALICANTE, JAMIE JONES, JULIAN JEWEIL, LOCO DICE, MARC MAYA, MEDUZA, MISS MONIQUE, MONOLINK, NASTIA, NICK CURLY, NICK WARREN, NUSHA, PAN-POT, REINER ZONNEVELD, RICHIE HAWTIN, SVEN VÄTH, TINI GESSLER, TONI VARGA, VIVIANA CASANOVA, JOSEPH CAPRIATI, ANALOG BALATON, CANDYMAN, CHUCK & PERGE, COLLECTIVE, MACHINE, DJ POLA, GARAY, HOT X, JAFFA SURFA, JAMES COLE, MATEO & SPIRIT, POLI, RAUL YOUNG, RIZKID, SABEE, SECRET FACTORY, SHABAAM, SVETEC, SPACE 92, EPISODE 1, SANFRANCISCOBEAT, METHA

BIGLIETTI:

4-day pass: 225€ (Vip pass: 340€)

3-day pass: 200€ (Vip pass: 305€)

Daily ticket: 72€ (Vip pass: 160€)

Sito: www.balatonsound.it

FB: https://www.facebook.com/balatonsoundit/

SZIGET FESTIVAL

Il Sziget Festival, il festival più grande d’Europa giunto alla sua 28esima edizione, è in programma dal 10 al 15 agosto a Budapest.

Il Sziget Festival si svolge in un’isola in mezzo al Danubio, a pochi chilometri di distanza da Budapest.

Non solo musica e concerti di ogni genere e tipo, Sziget Festival rappresenta un’esperienza unica nel suo genere. Una vacanza immersi nel verde, circondati da persone provenienti da tutto il mondo e arti performative di tutti i tipi. In un’area comprendente più di 34 venue, diversi campeggi interni per tutte le esigenze, aree relax, food, giostre, sport per un concentrato di divertimento senza limiti di età.

LINE UP 2022:

ARCTIC MONKEYS, CALVIN HARRIS, DUA LIPA, JUSTIN BIEBER, KINGS OF LEON, TAME IMPALA, LEWIS CAPALDI, STROMAE, BASTILLE, SAM FENDER, ANNE-MARIE, RÜFÜS DU SOL, STEVE AOKI, ALAN WALKER, CARIBOU, JUNGLE, WOODKID, FKJ, NINA KRAVIZ, JON HOPKINS, SIGRID, SLOWTHAI, RONNIE FLEX & THE FAM, RILÈS, PRINCESS NOKIA, YUNG LEAN, MILKY CHANCE, BEABADOOBEE, BAD GYAL, CLUTCH, FONTAINES D.C., HOLLY HUMBERSTONE, FLOATING POINTS, BADBADNOTGOOD, INHALER, YVER TUMOR & ITS BAND, CHANNEL TRES, BEN KLOCK, HONEY DIJON, SEVDALIZA, BOB MOSES, SETH TROXLER, KÖLSCH, JORIS VOORN, NGHTMRE, KENSINGTON, OFENBACH, MEZERG, ALICE MERTON, MEUTE, NOGA EREZ, FOLAMOUR, DENIS SULTA, MELLA DEE, PAULA TEMPLE, SASHA, MATADOR, LOLA MARSH, VIAGRA BOYS, ROLE MODEL, ICEAGE, CATE LE BON, BLACK HONEY, GIANT ROOKS, TOKIMONSTA, APASHE, TSHA, TOURIST, MYD, REMI WOLF, ALFIE TEMPLEMAN, LAUREN SANDERSON, KID FRANCESCOLI, LA FLEUR, SHANTI CELESTE, GERD JANSON, WILLIKENS & IVKOVIC, HÉCTOR OAKS, SPFDJ, DIRTYPHONICS, TAAHLIAH, BOSTON 168, DARIA KOLOSOVA, EELKE KLEIJN, ETAPP KYLE, FKA.M4A, FRANÇOIS X, GLOWAL, IMOGEN, JOONE, NICOLAS LUTZ, OR:LA, PATRICE BAUMEL, PERC, ROI PEREZ, SLV, SNTS, VIPER DIVA, ZIONER

LINE UP ITALIANI 2022 (altri verranno annunciati a breve): Margherita Vicario, Psicologi

BIGLIETTI:

6-day pass: 315€

3-day pass: 215€

Daily ticket: 80€

Sito: https://szigetfestival.com/it/

FB: https://www.facebook.com/SzigetFestivalItalia/

SUPERBLOOM FESTIVAL

Finalmente dopo due anni di attesa, il 3-4 settembre si inaugurerà, per la sua prima edizione, il grande festival internazionale di Monaco di Baviera.

Il festival si terrà in una location unica: lo storico Olympic Park di Monaco.

Non solo musica ma attività che spazieranno dalla scienza all’ecologia, alla street art fino al fashion.

LINE UP 2022:

DAVID GUETTA, MEGAN THEE STALLION, CALVIN HARRIS, MEDUZA, PURPLE DISCO MACHINE, STROMAE, RITA ORA, ALAN WALKER, MACKLEMORE, WILLOW, ALLI NEUMANN, ANNE-MARIE, ANNENMAY KANTEREIT, AYRA STARR, BBQ PODCAST, BEABADOOBEE, GIRL IN RED, GLASS ANIMALS, BHZ, BRUCKNER, COSMA JOY, DEVA, DIANA GOLDBERG, DIE SAUNA, DORA JAR, ESTHER, GRAF, 01099, FUSSBALL MML, JUNO FRANCIS, JOEL CORRY, KAFFKIEZ, KARIN ANN, KAYA YANAR, KRAFTKLUB, KURT KRÖMER, LABRASSBANDA, LEA, LEONY, LUNA, MARC REBILLET, MELE, MIMI WEBB, MIA MORGAN, NIKAN, NINA CHUBA, PXP ALLSTARS, ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS, SAINT JHN, SCHMYT, SAM RYDER, SIGRID, SOFIA PORTANET, SKEPTA, TUPOKA OGETTE, UMME BLOCK, ZOE WESS, YEARS & YEARS

BIGLIETTI:

2-day pass: 169€

Daily ticket: 99€

Sito: https://superbloom.de/en/lineup

FB: https://www.facebook.com/superbloomde