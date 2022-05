PINGUINI TATTICI NUCLEARI, il 27 maggio il nuovo singolo, Giovani Wannabe

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in presave qui.

Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe“, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica. Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino AHIA!, la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (FIMI/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all’estate italiana.





“Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”, spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari.

“Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.“



Il tema del viaggio è centrale e metaforico. Ci sono viaggi che fanno scoprire il mondo e come funziona, viaggi che fanno capire chi siamo e viaggi che servono per raccontare chi siamo agli altri. Giovani Wannabe è un po’ tutti e tre: vuole descrivere i giovani, che sono le anime viaggiatrici per eccellenza.

Wannabe è affermazione culturale, è un insulto eletto a bandiera. Le autostrade che portano al mare citate nel ritornello sono una metafora dei viaggi duri, lunghi e polverosi che però alla fine ti portano nel migliore dei posti. “Le autostrade ci sono sempre state care: sono non luoghi che acquistano il significato e il valore della gente che ci passa, ci lavora e ci spende ore e giorni. Proprio perché la vita del musicista è vissuta sì sul palco ma soprattutto in strada, on the road, questa canzone sa anche un po’ di live… il che è perfetto, visto che torneremo finalmente sul palco!”



Ed è un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre settanta settimane, quella che accompagna il successo di una delle band più amate d’Italia, pronta a tornare sui palchi con DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.



CALENDARIO INDOOR

14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022) – SOLD OUT

27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero del 28/02/2022) – SOLD OUT

2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Città della musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford –NUOVA DATA

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @Shock Wave Festival – Lungomare Tosti –NUOVA DATA

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA

BIOGRAFIA

È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).

Nel 2014 esce il primo album ufficiale, Il re è nudo, mentre Riccardo si trasferisce a Londra e si iscrive alla University of Westminster, che terminerà nel 2017 con una laurea in Commercial Music BA (Hons). Dall’Inghilterra studia, lavora e produce. Il 18 dicembre del 2015 esce il secondo album Diamo un calcio all’Aldilà e, nemmeno il tempo di laurearsi che è il momento del terzo disco, Gioventù Brucata, pubblicato il 17 aprile 2017. Nell’agosto dello stesso anno i PTN partecipano alla venticinquesima edizione dello Sziget Festival di Budapest. È il 2019 l’anno del cambiamento. Il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, Fuori dall’hype, che entra direttamente al 12° posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti, per rimanere poi diversi mesi nella rosa dei primi 50. Fuori dall’hype è un successo incredibile: supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali. Nello stesso anno partecipano al disco Faber Nostrum, album tributo a Fabrizio De André, con una rivisitazione del brano Fiume Sand Creek, e a ottobre viene presentato al Lucca Comics & Games Pinguini Tattici Nucleari a fumetti, un fumetto totalmente dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore realizzato dai disegnatori più promettenti del panorama italiano, e diventato subito un best seller su Amazon. A settembre la band annuncia un tour nei palazzetti, e i biglietti per la data al Mediolanum Forum vengono polverizzati in 20 giorni. Si annuncia un secondo Forum e altre date. La band ha ottenuto il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo con RINGO STARR, interamente scritto e composto da Zanotti. La canzone è contenuta in Fuori dall’Hype Ringo Starr (Sony Music), il repack uscito a febbraio 2020 che oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype (certificato triplo platino), contiene le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, e gli inediti Bergamo e Ridere. Sono Triplo Platino anche AHIA! (l’EP del dicembre 2020) e i singoli Pastello Bianco, Scooby Doo, Scrivile Scemo, Ridere, Ringo Starr. Non mancano Doppi Platino e Platino (Verdura, Lake Washington Boulevard, La Storia Infinita, Antartide, Nonono) e i Dischi D’Oro (Irene, La banalità del mare, Fuori dall’Hype, Tetris, Monopoli, Giulia, Bergamo, Bohémien, Scatole)*. Nell’estate 2020, la band ha partecipato a numerose rassegne, da Giffoni Film Festival a Musicultura fino al Festival di Castrocaro passando dall’Arena di Verona per Heroes. Partecipano come ospiti all’edizione del Festival di Sanremo 2022.



* certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia

