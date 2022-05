INDIEGENO FEST 2022: annunciata la prima parte di line up

INDIEGENO FEST 2022, il festival organizzato da Leave Music, e giunto alla sua ottava edizione, annuncia la prima parte di line up, le date da segnare in calendario sono dal 29 luglio al 4 agosto. La grande novità è che quest’anno l’evento sarà di nuovo itinerante, come ci aveva abituato negli anni passati, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che il golfo di Patti regala. INDIEGENO FEST torna con un’edizione imperdibile, che ne consolida l’importanza musicale, culturale e turistica, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia.

Svelati i primi nomi che si esibiranno quest’anno: live al Teatro Greco di Tindari, che anche in questa edizione sarà all’alba, ci sarà Max Gazzè, tra i cantautori più apprezzati ed eclettici, istrionico cantastorie dalla scrittura unica e inconfondibile, insieme ad Avincola, con le sue canzoni da emozioni e cuore in gola.

Sulla spiaggia di Patti invece si esibiranno diversi artisti che negli ultimi anni hanno collezionato dischi d’oro e di platino, e nuovi artisti tra i più apprezzati nella scena: Lazza, rapper e pianista dalle punch line affilate; Venerus (unica data siciliana), con il suo urban soul etereo intriso di clubbing; gli Psicologi (unica data siciliana), giovanissimo duo di rapper e producer tra nuovo cantautorato e rap della capitale; Massimo Pericolo, con il suo emodrill intimo e crudo che l’ha portato in vetta alle classifiche; Sick Luke, producer creativo e visionario, vero e proprio enfant prodige della scena rap italiana; Yuman, reduce da Sanremo 2022 con il suo soul raffinato e di chiara matrice internazionale; Mara Sattei, che porterà live il suo fortunato debut album, Universo, prodotto da tha Supreme; De Leo, imprevedibile cantautore bohème che fa dell’anarchia espressiva la sua cifra stilistica; cmqmartina, capace di portare il cantautorato sull’elettronica e la dance; Arya, nuovo talento della black music italiana.

LINE UP INDIEGENO FEST 2022

Venerdì 29 luglio – Indiegeno on the beach

Lazza

Massimo Pericolo

Mara Sattei

More artists TBA

Sabato 30 luglio – Indiegeno on the beach

Sick Luke

Psicologi

De Leo

cmqmartina

Domenica 31 luglio – Indiegeno on the beach

Venerus

Yuman

Arya

More artists TBA



Mercoledì 3 agosto – Riserva Naturale Marinello al Tramonto

secret artist

More artists TBA

Giovedì 4 Agosto – Teatro Greco di Tindari all’alba

Max Gazzè

Avincola

Indiegeno Fest farà inoltre la sua prima preview “Aspettando Indiegeno @ Porte Aperte UNICT” in collaborazione con l’Università di Catania al Monastero dei Benedettini il 20 giugno. LINEUP: Thru Collected, Hello Mimmi, Romeo &Drill. Prevendite attive su DICE https://bit.ly/ticket_AspettandoIndiegeno

INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell’organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell’industria musicale. La musica fa parte della vita di ogni essere umano e soprattutto in questo periodo storico è importante pensare a una rinascita del nostro settore con consapevolezza. Maggiori informazioni qui: www.keychange.eu

Anche quest’anno al fianco del festival c’è KeepOn Live: associazione di categoria dei live club e dei festival italiani. Nel 2020 la rete è diventata più compatta e festival e club hanno potuto ripartire grazie al lavoro di rete e al dialogo con le istituzioni. Maggiori informazioni qui: www.keeponlive.com

COMUNICAZIONE IMPORTANTE VOUCHER 2020

Coloro che hanno effettuato richiesta di voucher potranno acquistare i biglietti nei prossimi giorni solo ed esclusivamente sul sito ticketone. Verrà attivata una prelazione e sarà possibile utilizzare il voucher come credito sul prezzo dei biglietti. Il posto è garantito per tutti i possessori dei voucher per tutta la durata della prelazione. Dettagli e modalità verranno comunicati sui canali ufficiali di Indiegeno Fest. Per maggiori info su modalità di utilizzo voucher è possibile consultare il sito ticketone.it

INDIEGENO FEST

