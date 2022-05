OFF TUNE FESTIVAL, la line up completa del festival pratese

20 band, due palchi, decine di live a ingresso liberoArea kids, mercatino vinili, dj-set e mooolto altro per

OFF TUNE FESTIVAL

Dal 9 al 12 giugno 2022 – Officina Giovani – Prato



Con

DINOSAUR JR – THURSTON MOORE GROUPBLACK LIPS – IOSONOUNCANE

KING HANNAH – SERENA ALTAVILLA – BOB VYLAN – APPALOOSA

SICK TAMBURO, HORSE LORDS, MÜSCLE WÖRSHIP, ASTROGANG…

Dagli Usa il rock abrasivo dei DINOSAUR JR, quello noise del THURSTON MOORE GROUP e il flower punk dei BLACK LIPS. Dall’Italia il piglio sperimentale di IOSONOUNCANE e il live antologico di SICK TAMBURO. E poi KING HANNAH, SERENA ALTAVILLA, BOB VYLAN, APPALOOSA…

Solo le punte di diamante di Off Tune Festival, quattro giorni di musica, eventi, dj-set – con tanti live a ingresso libero – da giovedì 9 a domenica 12 giugno a Officina Giovani, Prato.

Un “vero festival”, dove si arriva alla mattina/pomeriggio e si esce a tarda sera: vi aspettano 20 band, due palchi, area kids, mercato vintage e vinili, food&drink di qualità. Non manca un omaggio al CENCIO’S, storico live club pratese, a cui sono dedicati una mostra fotografica e un after-show (sabato 11 giugno).

La formula è ormai rodata: apertura e ingresso libero a tutta l’area del festival (dalle 18,30 giovedì e venerdì, dalle 11,30 sabato e domenica) compreso il palco 2, dove suoneranno SICK TAMBURO, GRINTA, DJECO, ASTROGANG, STONER KEBAB, CANE DI GOYA, HORSE LORDS, TEORUSSO, CAVEIRAS, MÜSCLE WÖRSHIP, ALFATEC, MORGANA.

L’accesso al main stage è a pagamento, inizio concerti ore 21. I biglietti (22 euro, escluso sab 11/6, 25 euro) sono disponibili su www.dice.fm, abbonamento alle 4 serate 66 euro.

Off Tune Festival prenderà il via giovedì 9 giugno: headliner della serata i leggendari DINOSAUR JR. Nome di culto della scena indie americana degli anni ’80, combinano un sound unico, sguaiato e rumoroso, con momenti di accattivante melodia che ha ispirato musicisti a ogni latitudine. L’opening act è nel segno dei livornesi APPALOOSA e del loro funk noise. Sempre giovedì 9, sul palco due, a ingresso libero, troveremo due ottime band toscane, Djeco (ore 19) e Astrogang (ore 23,45). Chiude il dj set a cura di Santavalvola e Millesseidischi.

Cofondatore dei Sonic Youth e icona dell’alt-rock, THURSTON MOORE sarà in concerto a capo del THURSTON MOORE GROUP, venerdì 10 giugno. Una carriera costellata da tante collaborazioni – da Yoko Ono a John Zorn, da Bobby Gillespie a David Toop – pubblicazioni da solista, progetti e impegno per i diritti civili che ne fanno uno degli artisti più eclettici e ispirati. Sul palco sarà affiancato da Debbie Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards alla chitarra (Nought) e Jem Doulton alla batteria. Saranno della serata anche i KING HANNAH, fenomenale duo proveniente da Liverpool, incoronato “next big thing” della scena britannica, tra dream rock e atmosfere low-fi. La cittadella del festival aprirà alle 18,30 – ingresso libero – da non perdere i live di Cane di Goya (ore 19) e, in chiusura di serata, (ore 23,45) degli HORSE LORDS, quartetto di Baltimora gravitante in orbite post-minimaliste.

Sabato 11 giugno sarà una delle ultime occasioni per vedere dal vivo IOSONOUNCANE, cantautore e produttore che ha spostato il baricentro della musica italiana verso l’elettronica e la sperimentazione. In apertura la voce ispiratissima e le trame raffinate di SERENA ALTAVILLA. E ancora, sul palco 2, a ingresso libero, i SICK TAMBURO (ore 23,45) con un live quasi antologico, il post punk dei MÜSCLE WÖRSHIP (ore 18) e i toscani Caveiras (ore 17) e TeoRusso (ore 16). Chiude, sempre a ingresso libero, la Cencio’s Night.

Per RollingStone “la dimostrazione che il rock’n’roll non è morto”: alfieri del “flower punk” e protagonisti di live memorabili e politicamente scorretti, BLACK LIPS saranno gli special guest di domenica 12 giugno. Prima di loro i BOB VYLAN, duo londinese capitanato da Bobby Vylan, tra rap, punk-hc, grime, trap e rap-rock su strofe ad alto contenuto sociopolitico. Sul palco due, ingresso libero, il rapper Grinta (ore 19), il punk/hardcore degli Alfatec (ore 18), il doom degli Stoner Kebab (ore 17) e i Morgana (ore 16).



Off tune è il progetto a cura di A-live, Santa Valvola Records e Ass. South Park, con il contributo e la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani.

Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.

www.offtunefestival.it

www.instagram.com/off_tune_festival

www.facebook.com/offtunefestival

Orari, Line up completa ed eventi paralleli:

Giovedì 9 giugno 2022

> Apertura area festival con ingresso libero ore 18,30

> Market Vintage e Vinili

> Area Drink&Food

> Mostra fotografica Cencio’s

> djset

> Area Kids

Palco 2 (ingresso gratuito)

ore 19,00 > DJECO

ore 23,45 > ASTROGANG

a seguire > DJ set

Palco Area Concerti (ingresso a pagamento)

ore 21,00 > opening act APPALOOSA

ore 21,45 > DINOSAUR JR

Venerdì 10 giugno 2022

> Apertura Area Festival con ingresso libero ore 18,30

> Market Vintage e Vinili

> Area Drink&Food

> Mostra fotografica Cencio’s

> djset

> Area Kids

Palco 2 (ingresso gratuito)

ore 19,00 > CANE DI GOYA

ore 23,45 > HORSE LORDS

a seguire > DJ set

Palco Area Concerti (ingresso a pagamento)

ore 21,00 > opening act KING HANNAH

ore 21,45 > THURSTON MOORE GROUP

Sabato 11 giugno 2022

> Apertura Area Festival con ingresso libero ore 11,30

> Market Vintage e Vinili

> Area Drink&Food

> Mostra fotografica Cencio’s

> djset

> Area Kids

Palco 2 (ingresso gratuito)

ore 16,00 > TEORUSSO

ore 17,00 > CAVEIRAS

ore 18,00 > MÜSCLE WÖRSHIP

ore 23,45 > SICK TAMBURO

a seguire > CENCIO’S NIGHT con Lohe Dj

Palco Area Concerti (ingresso a pagamento)

ore 21,00 > opening act SERENA ALTAVILLA

ore 21,45 > IOSONOUNCANE

Domenica 12 giugno 2022

> Apertura Area Festival con ingresso libero ore 11,30

> Market Vintage e Vinili

> Area Drink&Food

> Mostra fotografica Cencio’s

> djset

> Area Kids

Palco 2 (ingresso gratuito)

ore 16,00 > MORGANA

ore 17,00 > STONER KEBAB

ore 18,00 > ALFATEC

ore 19,00 > GRINTA

a seguire > DJ set

Palco Area Concerti (ingresso a pagamento)

ore 21,00 > opening act BOB VYLAN

ore 21,45 > BLACK LIPS

Eventi a ingresso gratuito:

FOOD&DRINK

Tutti i giorni di Festival sarà attivo il servizio Food&drink a cura di Santavalvola e un’area relax esterna

DJ SET

Durante tutte le giornate di Festival si alterneranno numerosi DJ con la loro selezione musicale a cura di Santavalvola e Millesseidischi.

MARKET VINTAGE E VINILI

a cura di Ganzo Eventi Culturali

Ti piace perderti nella magica atmosfera dei tempi nostalgici, tra più di 30 Stand di abbigliamento e bigiotteria, collezionismo e molto altro.

Inoltre, sarà un’occasione unica per tutti gli appassionati del VINILE, espositori da tutta Italia per una scelta tra i generi che hanno segnato un’epoca.

> Giovedì 9 e venerdì 10 giugno dalle ore 18,30 alle ore 24,00

> Sabato 11 e domenica 12 giugno dalle ore 11,30 alle ore 24,00

CENCIO’S NIGHT (11/06 dalle ore 23,45) > Ingresso gratuito!

La domanda è più o meno quasi sempre la stessa: quando si rifà una festa?!

Come se fosse semplice…

Lo spirito, la voglia, è sempre quella, vogliamo rivederci, celebrare un’epoca, gli anni 90, i nostri anni 90… quelli del Cencio’s, indimenticato live club pratese

Una festa per rivederci, ridere, scherzare e saltare al ritmo dei brani storici che Lohe saprà sapientemente selezionare.

MOSTRA FOTOGRAFICA CENCIO’S

Un percorso fotografico per far rivivere il leggendario Cencio’s, locale storico della città di Prato e di tutta la Toscana. La mostra è aperta tutti i giorni di Festival ad ingresso gratuito.

AREA KIDS

Un’area gioco e laboratoriale dedicata ai più piccoli, con operatori dedicati.

Con la musica giocheremo, inventeremo, ci muoveremo, ci conosceremo, impareremo a rispettare il nostro tempo e quello degli altri.

In questo nostro spazio, fatto di musica e tante altre cose, ci saranno dei laboratori (dove sarà gradita la prenotazione), ma si potrà anche entrare per curiosare…scoprire…per poco tempo? Per più tempo? Lo deciderete voi…noi siamo qui, lo spazio è per voi, uno spazio che vola, uno spazio che suona.

E se i tuoi genitori vogliono assistere ai concerti? Tranquillo, tu puoi restare a giocare con noi!

Vuoi prenotare un laboratorio o desideri informazioni? Basta un messaggio! Scrivi a Elisa > 333 8495578.

Biglietti

Posto unico per serata: 22 euro (escluso sab 11/6, 25 euro)

Abbonamento per 4 serate: 66 euro

Prevendite

Esclusivamente su DICE – www.dice.fm

Off Tune Festival

c/o Officina Giovani – Cantieri Culturali Ex Macelli

piazza dei Macelli, 4 Prato

www.offtunefestival.it