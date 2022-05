Voglia di festival estivi? Ecco una guida (quasi) definitiva!

CINZELLA FESTIVAL 

(Grottaglie (TA), Brindisi)



Il festival dedicato a musica e cinema per la direzione artistica di Michele Riondino arriva nel 2022 alla sua sesta edizione con un doppio appuntamento.



15-16-17 luglio¬†–¬†Cave di Fantiano, Grottaglie.

15/07 FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

 16/07 THE ZEN CIRCUS + ospite speciale MOTTA 

17/07 IDLES 



9 agosto¬†–¬†¬†Capannone ex Montecatini, Brindisi

9/08 MORCHEEBA 



 Dal 15 al 17 lugliola quarta edizione del festivalTre giorni di musica e incontri a L’Aquila ANNUNCIATA TUTTA LA LINE UP Abbonamenti e biglietti giornalieri

disponibili su DICE:

https://dice.fm/bundles/pinewood-festival-q2na



20-24 luglio, Cassano Magnago (VA)

 TORNA IL FESTIVAL NEL BOSCO



Annunciati i primi nomi in line up 

MACE, MASSIMO PERICOLO, M¥SS KETA,

THE ZEN CIRCUS, ARIETE, POPULOUS,

SIBODE DJ, DJSTIVO, ZILIANI 

e molti altri ancora da svelare



Itriae Culturae e 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro



presentano 



PENSIERICORRENTI FESTIVAL



 La seconda edizione del festival arriva

dal 27 al 31 luglio

a Locorotondo – Piazza Aldo Moro



interventi divulgativi, concerti, mostre collettive temporanee sulla tematica del rapporto tra le coscienze e gli ambienti in cui vivono. 



I PRIMI CONCERTI ANNUNCIATI 

28 luglio

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

29 luglio

AWA FALL FULL BAND

DAVIDE SHORTY

30 luglio

MARLENE KUNTZ



Talk a cura di

Università di Bari e il Seminario di Storia della Scienza



con la partecipazione di

Giorgio Vallortigara,¬†Piergiorgio Odifreddi,¬†Stefano Moriggi e “l’Avvocato dell’atomo”



TUTTI GLI EVENTI SARANNO A INGRESSO GRATUITO





Da oggi partner del servizio di ticketing leader a livello mondiale DICE





ORTIGIA SOUND SYSTEM 2022

dal 27 al 31 luglio

nella splendida cornice di Ortigia, la parte pi√Ļ antica di Siracusa¬†





TRA I NUOVI NOMI IN LINE UP

KELLY LEE OWENS 

VANISHING TWIN

LYRA PRAMUK

TANGERINE DREAM

MC YALLAH & DEBMASTER

YU SU

ANTHONY NAPLES b2b DJ PYTHON

LINO CAPRA VACCINA & MAI MAI MAI





INDIEGENO FEST 2022



Golfo di Patti¬†(Patti – ME) – 8¬į edizione¬†

Dal 29 luglio al 4 agosto torna l’evento itinerante organizzato da Leave Music

nel Golfo di Patti¬†I primi artisti annunciati: MAX GAZZ√ą, LAZZA, VENERUS,PSICOLOGI, MASSIMO PERICOLO,SICK LUKE, YUMAN, MARA SATTEI,AVINCOLA, DE LEO, CMQMARTINA, ARYA¬†



PORTO RUBINO 2022



Una nuova chiamata all’imbarco firmata PORTO RUBINO: è da Tricase Porto, magica e incantevole venue leccese, che partirà il 10 luglio 2022 la quarta edizione dell’ormai celebre festival dei mari, suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia.

 

10¬†LUGLIO 2022¬†‚ÄstTRICASE PORTO¬†(LE)

con Samuele Bersani, Vasco Brondi, 

Filippo Graziani e Jolly Mare

 

13¬†LUGLIO 2022¬†‚ÄstMONOPOLI (BA)

con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone

 

17¬†LUGLIO 2022¬†‚ÄstCAMPOMARINO¬†DI MARUGGIO¬†– TONNARA¬†(TA)

con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo





Biglietti disponibili dalle ore 11:00 del 25 Maggio 2022 sul circuito www.vivaticket.com