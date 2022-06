Muse, una data evento a Milano per un tour eccezionale

I MUSE porteranno a Milano l’unica data italiana di un tour esclusivo che toccherà solo sette città tra Stati Uniti ed Europa: il prossimo 26 ottobre 2022 la rock band inglese, vincitrice di un Grammy Award, si esibirà all’Alcatraz di Milano con un attesissimo e intimo concerto per il pubblico Italiano.I Muse faranno un numero limitato di spettacoli ad ottobre negli Stati Uniti e in poche e selezionate città europee:4 ottobre 2022 Los Angeles @ The Wiltern11 ottobre 2022 Chicago @ The Riviera Theatre14 ottobre 2022 Toronto @ The History16 ottobre 2022 New York City @ The Beacon Theatre23 ottobre 2022 Amsterdam @ Royal Theatre Carre25 ottobre 2022 Parigi @ Salle Pleyel26 ottobre 2022 Milano @ AlcatrazLa band afferma: “Ci siamo divertiti così tanto ai nostri recenti spettacoli di beneficenza all’Apollo di Londra, il mese scorso, che volevamo suonare in teatri più piccoli nei quali non suonavamo da diverso tempo sia negli Stati Uniti, sia in Europa”.Dopo aver pubblicato nel 2022 due nuovi singoli, “Compliance” e “Won’t Stand Down” – entrambi acclamati dalla critica – esce oggi il nuovo brano “Will of The People”, canzone che dà il nome al nuovo album in uscita il prossimo 26 agosto, prodotto dai Muse e mixato da Serban Ghenea, è un inno elettrico che mostra l’abilità della band nella narrazione e creazione di scenari sonore.“Il singolo “Will of the People” è una storia di fantasia ambientata in un meta-verso fittizio su un pianeta immaginario, governato da uno stato autoritario fittizia, gestito da un algoritmo fittizia manifestato da un data center fittizio che gestisce una banca fittizia che stampa una valuta fittizia che controlla una popolazione fittizia che occupa un luogo fittizio città che contiene un appartamento immaginario in cui un uomo immaginario si è svegliato un giorno e ha pensato “fa****o”, dice il frontman della band Matt Bellamy.A proposito del nuovo disco Bellamy afferma poi: “Will Of The People è nato tra Los Angeles e Londra ed è influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo. La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale hanno influenzato Will Of The People. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l’impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo“.I Muse sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album “Simulation Theory” (certificato ORO in Italia) ha esordito alla posizione #1 ed è stato il sesto album della band a debuttare alla posizione #1 della classifica album in UK. Il precedente disco in studio “Drones” (certificato PLATINO in Italia) ha fatto vincere alla band un “Grammy Award” come Best Rock Album,nel 2016. Dalla loro formazione nel 1994 i Muse hanno pubblicato otto album in studio e venduto più di 20 milioni di album nel mondo.Ampiamente riconosciuta come una delle migliori band live al mondo, i Muse hanno vinto numerosi premi inclusi due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards tra gli altri. La band sta lavorando al momento a nuova musicaI biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti che hanno pre-ordinato l’album dalle ore 10.00 di martedì 21 giugno 2022 su www.ticketmaster.it,. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 24 giugno 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .