Acieloaperto, intervista con il direttore artistico Piero Mantengoli

La rassegna romagnola festeggia dieci anni di musica al grido di Together Sounds Better

Acieloaperto ha aperto i battenti il 26 maggio con Vanishing Twin + Giardini di Mirò alla Golena del Fiume Rubicone. In realtà si tratta di un’anteprima perché il festival inizierà vero e proprio inizierà il 16 giugno e fino al 28 agosto si muoverà attraverso territori sonori variopinti in locations molto suggestivi come la Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC) e del Parco Fluviale di Santa Sofia (FC). Il claim scelto per rappresentare questa memorabile edizione è “Together sounds better” e incarna perfettamente l’attitudine che da due lustri anima l’Associazione Retropop Live nell’organizzare eventi che uniscono le persone in quella emozionante dimensione parallela che si crea durante i concerti. La line-up disegnata per il decennale spazierà dal rock esplosivo di AMYL AND THE SNIFFERS (16 giugno) che presenteranno il nuovo album “Comfort to me“, all’afro-beat del collettivo KOKOROKO (12 luglio), che da Londra porterà sul palco della Rocca Malatestiana un suono nutrito di strumenti a fiato e percussioni che attinge alle radici dell’Africa occidentale e ai colori della Inner London. Il 27 luglio è la volta di MEZERG, nuovo fenomeno del french touch pioniere del suono e della sperimentazione; si prosegue con la meticolosa ricerca musicale dei NU GENEA (29 luglio) in versione full band insieme alla producer e songwriter italo-tunisina LNDFK che tra jazz, trame orientali, beats elettronici, e melodie dreamy sarà ospite della band per questo speciale spettacolo live. Ad agosto la rassegna si sposta in quel di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) prima con i FLAMING LIPS (2 agosto) attesissimi a tre anni dall’ultima esibizione in Italia per presentare il nuovo lavoro American Head, e l’indomani (3 agosto) con BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS, finalmente sul palco di Acieloaperto per recuperare il sold-out registrato ben due anni fa in occasione del primo annuncio. Il 9 agosto torna in scena la musica nostrana con il travolgente live di COSMO (9 agosto), da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, mentre la chiusura di questa gloriosa edizione è affidata a BRUNORI SAS: tra i massimi esponenti dell’attuale scena cantautorale, Dario Brunori inaugura una nuova location per la rassegna romagnola, quel parco Parco fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia (FC) che incanta per il connubio tra arte e paesaggio, un vero e proprio “museo a cielo aperto” in cui spegnere l’ultima candelina di questa indimenticabile edizione.

Abbiamo fatto due chiacchiere con Piero Mantengoli direttore artistico della rassegna e socio fondatore.

Dieci anni sono davvero un bel traguardo, come è stata la strada per arrivare fino a qui?

Se dicessi che è stata una strada facile mentirei, posso però dire che percorrendola con passione e determinazione siamo sempre riusciti ad ammirare bellissimi paesaggi arrivando verso la destinazione che ci eravamo prefissati.

Cosa dobbiamo aspettarci per questo decennale?

Da parte nostra c’e’ tanta voglia di stupire, di stupirci e di stare assieme a pubblico ed artisti.

Together sounds better mai come in questo momento sembra uno slogan da urlare a gran voce tutti insieme. Cosa vuol dire tornare dopo la pandemia e farlo con un compleanno così importante?

È un’ennesima ripartenza, come lo è stato nel 2020 e nel 2021 quando abbiamo comunque realizzato la manifestazione con le restrizioni dettate del momento che stavamo passando, la differenza è che quest’anno per l’occasione del nostro compleanno si potrà di nuovo stare vicini e ballare in piedi e questo è un altro buon motivo per festeggiare.

Avete scelto delle locations molto suggestive, quanto conta la cornice quando si deve organizzare un festival?

Per quello che riguarda la rassegna acieloaperto partiamo prima dai luoghi e dalle locations che possano stimolarci e poi cerchiamo di realizzare ed elaborare al meglio quello che succede nei pressi della location.

Passione, qualità e alternativa alle mode del momento, è questo il segreto di un festival così longevo?

Non credo ci siano segreti da nascondere, ma i tre fattori che hai menzionato tu assieme alla determinazione e un team di lavoro valido e affiatato possono fare miracoli in un momento difficile come questo.

Come vostra consuetudine, anche quest’anno avete una fantastica line-up che si può già consultare online, qualche piccola anticipazione?

La caratteristica principale della line up di quest’anno è che e’ stata finalmente pensata per un pubblico in piedi e non distanziato e che finalmente torneremo a vedere molti nomi internazionali sul nostro palco cosa che negli ultimi due anni non e’ stato purtroppo possibile.

Come nasce la line-up di un festival come il vostro?

La lavorazione della line up nasce molti mesi prima e ci piace considerarlo come un disegno che è in continua evoluzione e che si riempie di forme e colori fino all’ultimo nome annunciato.

È tutto pronto per la partenza dell’evento, cosa rimarrà dentro di voi a riflettori spenti?

Io mi auguro la soddisfazione di una manifestazione ben riuscita e la solita leggera malinconia che ci accompagna quando finisce la rassegna.

LINE-UP completa

16/06 AMYL AND THE SNIFFERS ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

12/07 KOKOROKO ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

27/07 MEZERG ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

29/07 NU GENEA + LNDFK ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

02/08 FLAMING LIPS VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

03/08 BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS – SOLD OUT VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

09/08 COSMO ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

28/08 BRUNORI SAS PARCO FLUVIALE @ SANTA SOFIA (FC)

