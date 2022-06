BOnsai Garden, la nuova rassegna musicale dell’estate bolognese

BOnsai Garden è la nuova rassegna musicale dell’estate bolognese. Dal 27 giugno al 21 luglio, presso il Parco delle Caserme Rosse, il BOnsai Garden, naturale continuazione dell‘OLTRE Festival, porterà sul suo palco: Ketama126, Rancore, Fulminacci, Gué, Fast animals and Slow Kids, VillaBanks, Pop X, Giovanni Truppi, Alfa.

Bonsai Garden è una rassegna che vuole connettere la musica con l’ambiente. Il focus è tematizzare il legame tra l’ambiente e la cultura musicale, mettendo in risalto gli aspetti della sostenibilità ambientale connessa agli eventi: la rassegna mira a diventare un appuntamento cittadino riconosciuto per il valore e per l’offerta qualitativa della proposta musicale. Sul palco, infatti, saliranno nomi importanti della scena artistica italiana.Le date del BOnsai Garden:

28 Giugno – Ketama126

29 Giugno – Rancore

1 Luglio – Fulminacci

2 Luglio – Gué

3 Luglio – Ernia

6 Luglio – Fast Animals and Slow Kids

12 luglio – VillaBanks

13 Luglio – POP X

19 Luglio – Giovanni Truppi

21 Luglio – Alfa





