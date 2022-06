DEVIN TOWNSEND: annunciata una data in Italia nel 2023

DEVIN TOWNSEND ritorna in Italia per un concerto che si terrà il prossimo 14 marzo 2023 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).



Torna quindi, quello che è a tutti gli effetti considerato un personaggio di culto all’interno della scena metal, e questa volta lo fa da protagonista, con una tappa al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, che più volte lo ha ospitato nel corso della sua carriera. A fine dicembre 2021 il musicista canadese ha pubblicato due album intitolati “The Puzzle” e “Snuggles”.

La data italiana fa parte del “Lightwork European Tour 2023”.

I biglietti sono disponibili su Ticketone. I biglietti già acquistati per il precedente concerto previsto in origine il 4 maggio 2022 rimangono validi per la nuova data.

Di seguito i dettagli dello show:

DEVIN TOWNSEND

+ special guest

14 marzo 2023

Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)



Orari:

Apertura cancelli: 19:00

Inizio concerti: 20:00



Biglietti:

Prezzo del biglietto in prevendita: 30€ + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera del concerto: 35€