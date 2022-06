Luigi Strangis: dopo la vittoria ad Amici ecco Strangis

Vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis pubblica l’EP che porta il suo cognome. L’ultima pubblicazione del cantante classe 2001 di Lamezia Terme è l’album Don’t Ever Let Go, nel 2018, long play in lingua inglese contenente otto brani. Strangis è invece una raccolta dei singoli che hanno accompagnato Luigi lungo il suo percorso vittorioso nel talent, più una traccia live (Rumore) e una acustica (Riflessi).

L’EP è stato pubblicato venerdì 3 giugno sotto 21co, la casa discografica legata al programma: scelta dettata principalmente dalla bella esperienza e dall’impatto che Amici ha avuto in questa fase iniziale della carriera di Luigi, che durante questi otto mesi ha costruito una vera e propria famiglia oltre alla dimensione lavorativa del talent show.

Venerdì stesso è anche iniziato il tour di instore a Marcianise; terminerà (al momento, saranno aggiunte altre date) il 22 giugno a La Spezia.

Come stai passando queste due settimane post Amici? Come ti senti?

Mi sento carico. Sto vivendo delle cose in cui mi sto ancora ambientando, però le sto vivendo bene. Sto prendendo tutto con tranquillità. E poi sto facendo qualcosa che mi piace, non potrei vivermela male.

È uscito il tuo EP Strangis, che porta il tuo cognome. Una scelta, immagino, carica di significato. Cosa rappresenta per te questo EP? Cosa hai voluto raccontare di Luigi?

Racconto varie parti di Luigi, infatti ci sono vari pezzi molto diversi tra di loro che raccontano un po’ la libertà che ho nella musica ma anche nella vita, fare quello che più mi piace restando me stesso, che è una cosa a cui punto sempre. Anche dovessi fare qualcosa di diverso ma sempre restando me stesso sarei felice. Starei bene. Strangis è proprio questo, fare cose diverse ma trovandoti benissimo.

L’EP è stato pubblicato sotto 21co, casa discografica legata ad Amici. Come mai questa scelta?

Sicuramente per la voglia di continuare a lavorare con chi hai lavorato per otto mesi. È una sorta di famiglia, ci sono dei legami che crei oltre all’aspetto lavorativo che ti permettono fondamentalmente di restare te stesso, dire le tue idee, fare ciò che ti piace con persone con cui di fatto stai bene.

Insomma, al di là ovviamente della vittoria hai vissuto Amici come un’esperienza positiva in generale.

Assolutamente sì. Molto bene. Lì fai tanta musica, studi tanto, impari tante cose sotto l’aspetto tecnico ma anche umano, sei più consapevole di quello che vivi, crei rapporti con molte persone. TI forma. L’ho sentita come un’esperienza costruttiva sotto molti punti di vista.

Hai già fatto dei live post Amici?

Non veri e propri live, no, più comparsate ecco. Ospitate. Sempre molto bello però, quando porti musica è sempre come un live, anche se piccolo è un live ed è bellissimo. Ovviamente ci saranno anche dei live. E non vedo l’ora.

Hai pubblicato le date degli instore, che cominciano oggi stesso e – al momento – terminano il 22 giugno. Hai già fatto instore in precedenza? Sei emozionato all’idea di incontrare così tanti fan dal vivo?

È il mio primo instore! Mai fatti prima. Mi sento agitato ma nel modo giusto. È una bella scarica di adrenalina, non vedo l’ora e me la voglio vivere al meglio. Vedi il vero rapporto col pubblico, non vedevo l’ora arrivasse.

Hai pubblicato un album nel 2018, Don’t Ever Let Go. Quanto ti senti cambiato da quel momento? Se potessi dire qualcosa al Luigi Strangis di Don’t Ever Let Go, cosa gli diresti?

Non vivo di rimpianti, tornassi indietro avrei fatto le stesse cose probabilmente. Direi al vecchio Luigi di continuare sul suo percorso, e che pian piano verrà capito. Quel disco è stato un esperimento per me, ero molto piccolo: avevo 16 anni, 15 quando ho iniziato a scrivere i pezzi. Mi ha aiutato a capire molte cose che poi grazie Amici ho concretizzato.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Semplicemente che gli voglio molto bene.

Questo il calendario aggiornato con i nuovi appuntamenti:

3 giugno MARCIANISE (CE) h. 17:00 CC Campania – Mondadori Store

4 giugno ROMA h.15:00 Via Appia Nuova 51 – Mondadori Store

5 giugno REGGIO CALABRIA h.16:00 CC Porto Bolaro – Mondadori Store

8 giugno MILANO h.15:00 Piazza Duomo – Mondadori Store

10 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 CC i Gigli – Mondadori Store

11 giugno BOLOGNA h.15:00 CC Vialarga – Mondadori Store

12 giugno PADOVA h.15:00 Piazza Insurrezione 3 – Mondadori Store

13 giugno MARGHERA (VE) h.16:00 CC Nave De Vero – Mondadori Store

16 giugno BARI h. 16:00 CC Mongolfiera Santa Caterina

18 giugno STEZZANO (BG) h. 16:00 CC Le due Torri

19 giugno CATANIA h. 17:00 CC Katanè – Mondadori Store

20 giugno PALERMO h. 18:30 Libreria Flaccovio c/o San Lorenzo Mercato – Mondadori Store

21 giugno TORINO h. 17:00 Le Gru

22 giugno LA SPEZIA h. 17:00 CC Le Terrazze

All’interno di questo EP trovano spazio i brani che Luigi ha presentato durante le puntate del talent Show di Canale 5 a partire dal nuovo singolo “TIENIMI STANOTTE”.

