MANTOVA LIVE ESTATE, torna la musica in Piazza Sordello

Per info scrivere a: [email protected] Shining Production, in collaborazione con il Comune di Mantova, presenta MANTOVA LIVE ESTATE, una delle rassegne estive musicali più attese che, dopo due anni, torna nella splendida cornice di Piazza Sordello.Il cartellone include prestigiosi ed esclusivi nomi internazionali, oltre che ad artisti di spicco della scena musicale italiana. Il programma vede protagonisti d’eccezione: Placebo (29 giugno), The Zen Circus (1 luglio), Iggy Pop (5 luglio), Sangiovanni (8 luglio) e Caparezza (9 luglio).



“Torna la musica nella città dopo due anni di stop ai grandi concerti di piazza Sordello. Eventi importanti che richiamano tanto pubblico da tutta Italia e dall’estero, aiutando anche le attività come alberghi e pubblici esercizi”, commenta il sindaco Mattia Palazzi.



Numerosi artisti d’eccezione saranno dunque i protagonisti di MANTOVA LIVE ESTATE, tra cui i Placebo, il cui attesissimo show era stato originariamente previsto a luglio 2020, poi spostato nel 2021, saranno a Mantova il prossimo29 giugno. L’evento è sold out e biglietti acquistati per le date poi riprogrammate rimangono validi.



E Iggy Pop, per un imperdibile appuntamento il 5 luglio. L’icona della musica internazionale si esibirà a Mantova per l’unica tappa italiana del suo tour europeo e presenterà, nella speciale cornice della città rinascimentale, uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova. Il 1° luglio gli The Zen Circusporteranno sul palco tutta la loro energia, per uno show a ingresso gratuito, voluto dagli organizzatori per fare una grande regalo alla Città di Mantova.

La band presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico, “Cari Fottutissimi Amici”. Per la prima volta negli oltre 20 di carriera, la band dà alle stampe un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, facenti parte del mondo della musica e non solo. In oltre due decenni di musica, con 12 album, una raccolta, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, The Zen Circus continuano a rinnovarsi, rimanendo una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.



L’8 luglio sarà la volta della nuova popstar della musica italiana Sangiovanni con il suo CADERE VOLARE LIVE 2022. Il giovane artista presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Cadere Volare”, già disponibile dall’8 aprile, in cui all’interno declina delle canzoni inedite su quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.



Il 9 luglio arriverà Caparezza con il suo tour EXUVIA ESTATE 2022 per presentare al pubblico l’ultimo album “EXUVIA”: “Non vedo l’ora di far vedere al pubblico la grande quantità di lavoro che ci sarà in questo spettacolo. Come sempre accade per i miei live, alle mie spalle ho un dispiego di forze davvero incredibile, ci sono scenografi, costumisti, performer che stanno lavorando per creare uno spettacolo che valga la pena di essere anche visto, non solo ascoltato”.



Per info e biglietti: https://mantova-live.it/



Concerti e musica dal vivo coloreranno per tutta l’estate la città di Mantova: considerata fra le città più ricche di storia, arte e cultura, il capoluogo lombardo si aggiudica da anni il primato anche per la particolare attenzione e la bellezza degli spazi dedicati alla grande musica dal vivo.



Shining Production lavora nel mondo della musica sin dal 2002, occupandosi di organizzazione di concerti, eventi, festival e spettacoli. Ha collaborato con Club, Teatri, Amministrazioni Comunali e altri soggetti per l’organizzazione di differenti tipologie di appuntamenti offrendo un servizio a 360° nella pianificazione di un evento, curandone la direzione artistica, tutti gli aspetti amministrativi e burocratici, la promozione, il servizio di allestimento, service audio e luci e somministrazione di cibi e bevande.

https://www.shiningproduction.com/