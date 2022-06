WØM FEST – Si chiude con successo l’edizione 2022

Grande successo per l’edizione 2022 del WØM FEST, due giorni dedicati al meglio della nuova scena musicale italiana nel suggestivo parco di Villa Bottini a Lucca.



Tra venerdì 3 e sabato 4 giugno più di 1500 persone da tutta Italia hanno potuto godere del trascinante live dei BNKR44 e quello degli esplosivi POP X, headliner sul Main Stage delle due serate, accompagnati da Emmanuelle, Adelasia, Pseudospettri e da Hindya che ha sancito l’inizio della collaborazione con lo storico concorso musicale Rock Contest di Controradio. Oltre a questi, per la prima volta, si sono aggiunti i concerti del Second Stage curato dal collettivo lucchese Creative Hub, un nuovo spazio che si è inserito perfettamente nel cartellone di entrambi i giorni.



Oltre ai concerti, anche l’Area Food/Drink e la colorata Area Expo hanno contribuito a rendere speciale un’edizione del WØM FEST che consolida il ruolo di questo festival nella proposta di alcune delle migliori realtà del panorama indipendente italiano e nella ricerca di quelli che saranno i talenti di domani.



l WØM FEST vuole ringraziare tutti i partner che hanno creduto in questa manifestazione in ascesa (ConfCommercio Lucca e Massa Carrara, Ottavo Nano, Audi Center Terigi, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini, FRATRES Consiglio provinciale di Lucca e Piana, Azienda agricola La Badiola, ACI Lucca, Rock Contest – Controradio, KeepOn Live), il Comune di Lucca, la Fondazione CRL, la Fondazione BML, i volontari, i tecnici e tutte le splendide persone che hanno contribuito al successo di questa edizione targata 2022.

Foto di Matteo Ortili e Gianni Pierini