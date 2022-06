Grazie alla collaborazione fra Fondazione “Umberto Artioli”, Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Comune di Mantova e Shining Production, il 15 luglio prenderà il via una delle rassegne europee più innovative di questi ultimi anni: Arena Bike-In di Mantova.

L’incantevole area verde di Campo Canoa, che affaccia sul lago inferiore, si trasformerà nuovamente, dal 15 al 24 luglio, nell’unica area spettacoli in cui l’accesso è consentito direttamente anche in bicicletta.

Bike-inè un progetto virtuoso nato nel 2020, da un’idea di Fresh Agency / Shining Production / Live Club, chesi è distinto per aver dato per la prima volta l’opportunità al pubblico di accedere a un’arena dedicata agli spettacoli in sella alle due ruote green. La sua vocazione ecologista non solo incentiva la mobilità sostenibile, ma amplifica l’esperienza emozionante dello spettacolo dal vivo grazie ad una collocazione speciale, immersa nel verde.

Si conferma anche per quest’anno la conformazione con gli spot: aree delimitate da cui assistere agli spettacoli in piedi o seduti e raggiungibili anche in bici, dotati di rastrelliera per parcheggiare il mezzo a due ruote e tenerlo sempre vicino. Inoltre in ogni spot sarà presente untavoloda appoggio, per poter consumare comodamente cibo e bevande e permettere agli spettatori di godersi gli spettacoli in tutta libertà.

Proprio a Mantova Bike-in ha trovato la sua prima e ideale dimora. La Città, che si conferma essere fra le più attente alle tematiche ambientali e alla promozione della cultura legata allo spettacolo, ha infatti adottato il progetto trasformando l’area verde di Campo Canoa in quella che è ormai da tutti riconosciuta come “Arena Bike-in”.

“Nel 2020 abbiamo ideato, primi in Europa, questo format per restituire ai mantovani la possibilità di vivere spettacoli ed eventi culturali e di socialità all’aperto, nel totale rispetto delle regole anti covid. Il successo ottenuto ci ha portati a ripetere l’iniziativa nel 2021 e quest’anno realizzeremo la terza edizione. In un contesto meraviglioso e unico come quello di Campo Canoa e del magnifico skyline della città, dal 15 al 24 luglio l’arena Bike-In saprà donarci ancora una volta un’esperienza coinvolgente e innovativa”.

Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova

Tra i protagonisti musicali dell’Arena Bike-In 2022 il connubio tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano Bandabardò e la storica voce dei Modena City Ramblers Cisco (16 luglio), il cantautore Fulminacci (22 luglio), che porterà nella suggestiva area verde di Campo Canoa il “Tante Care Cose e Altri Successi Tour”, il rapper Ernia (23 luglio) che accompagnerà l’ascoltatore in un viaggio dai paesaggi variegati e mutevoli con un flow che si adegua a ogni situazione senza mai perdere un colpo e, infine, Villabanks (24 luglio), il cantante urban che è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e che, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato l’interesse anche dei mercati internazionali.

Info e biglietti: https://www.bike-in.it/mantova/

Shining Production lavora nel mondo della musica sin dal 2002 per l’organizzazione di concerti, eventi, festival e spettacoli e ha collaborato con Club, Teatri, Amministrazioni Comunali e altri soggetti per l’organizzazione di differenti tipologie di appuntamenti offrendo un servizio a 360° nell’organizzazione di un evento, curandone la direzione artistica, tutti gli aspetti amministrativi e burocratici, la promozione, il servizio di allestimento, service audio e luci e somministrazione di cibi e bevande.