Ginevra Nervi – The disorder of appearances

Distorsioni vocali, forme, suoni e manipolazioni uditive fanno dell’artista italiana Ginevra Nervi una specie di anomalia nel nostro panorama musicale odierno.

Genovese classe 1994, Ginevra impara sin da piccola a suonare il piano e la chitarra. Frequentando il Conservatorio, rimane rapita e affascinata dalla musica elettronica. Proprio attingendo dagli artisti d’avanguardia dell’ambiente, inizia quello che sarà il suo complesso processo artistico che negli anni si caratterizzerà in forma estrema, grazie a un approccio multidisciplinare che include, nella sua più totale sperimentazione artistica, registrazione e distorsioni vocali. Facendo del suono un vero e proprio strumento che si immerge senza sosta e paura all’interno di ogni singola cellula del suo essere. Un tutt’uno con la musica.

Ginevra Nervi ha la giusta e straordinaria abilità di attribuire alla propria voce diversi suoni, diverse dimensioni, grazie, sì, ad un talento naturale, ma anche grazie ad una complessa ricerca basata sull’esplorazione timbrica vocale mediante tecniche di manipolazione sonora. La sensibilità artistica che traspare è limpida a pura, un crescendo di costruzioni musicali e desideri di completezza; obiettivo di ogni sua produzione.

La sua musica ha permesso all’artista, non solo di proseguire e accrescere la sua carriera di compositrice, cantautrice e producer di musica elettronica nell’ambito della discografia, ma anche di imporsi per un breve lasso di tempo anche nel mercato del cinema, dove ha avuto modo di rinnovare la sua tecnica musicale all’interno di colonne sonore cucite perfettamente su pellicola, evidenziando ancor di più le super totalizzanti potenzialità.



Le sue pubblicazioni artistiche includono, come compositrice cinematografica: “L’Ultimo Piano”, “Fuoco Sacro”, e come autrice di brani originali, diverse serie Netflix Original, Amazon Prime Video, Rai e Mediaset, quali “L’ispettore Coliandro”, “Curon”, “Skam 4”.

Il suo nuovo album, “The Disorder Of Appearances“, è in uscita il 10 giugno 2022. Un viaggio musicale racchiuso all’interno di 15 tracce che mescolano voce, rumore e illusioni sonore e che descrive il lavoro dell’artista dandole la giusta impronta digitale ed elettronica del suo personale linguaggio musicale.

Un progetto che definirei come un viaggio da seguire abbandonati, traccia dopo traccia, un lavoro mentale che non disdegna aperture e contaminazioni sempre più azzardate.

La voce, insieme a rumori bianchi e distorsioni, diventa uno strumento espressivo a se stante in grado di isolarti, di portarti altrove, forse in un luogo che non conosci ma di cui hai bisogno per ritrovare quella digitale e complessa parte di te stesso.

Curiosa di saperne sempre di più, Ginevra Nervi è un artista da conoscere e da amare. Da scoprire e da divulgare come la scoperta più sensazionale mai fatta.





Francesca Cerardi

