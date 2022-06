PINGUINI TATTICI NUCLEARI, domani al via il lunghissimo tour da Conegliano

RIPARTONO DAL

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR

LA NUOVA INCREDIBILE AVVENTURA LIVE

LUNGA TRE MESI

14 GIUGNO – 15 AGOSTO



DUE LEG DI CONCERTI INDOOR E OUTDOOR

UGUALMENTE RICCHI DI EMOZIONI E SORPRESE

PER UN TOTALE DI 28 DATE



I PINGUINI TATTICI NUCLEARI sono finalmente pronti a riportare la loro musica dal vivo con il DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR, prodotto da BPM Concerti e Trident Music e in partenza martedì 14 giugno dalla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Il tour sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire – appunto – da dove si era rimasti.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR ha tutto il sapore di un’incredibile avventura live lunga tre mesi, due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese per un totale di 28 date. La prima parte del tour, da settimane completamente sold out, vedrà la band esibirsi nei palazzetti più importanti d’Italia, e a vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno aspettando impazienti il live della band. I PINGUINI TATTICI NUCLEARI saranno poi impegnati a partire da luglio con la tranche outdoor del tour, nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana, fino al 15 agosto.

«Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena» – PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR cattura i PINGUINI TATTICI NUCLEARI nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente del grande ritorno ai live senza dimenticare il nuovo grande capitolo che sta dando voce e ritmo all’estate italiana: dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, e dopo il triplo platino di AHIA!, il 27 maggio i PINGUINI TATTICI NUCLEARI hanno pubblicato il nuovo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), accompagnato da un emozionante video – con la partecipazione speciale di Francesco “Mehths” Cicconetti e di Chiara Pieri – che si fa narrazione visiva dell’amore, della libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere, della bellezza del cambiamento e dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo.

Ad impreziosire il DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR con la propria musica ed energia, non mancheranno sul palco dei supporter d’eccezione: YTAM (a Padova – 16/6, Montichiari (BS) – 17/6, Roma – 22/06, Milano – 6/7); Claudym (a Firenze – 19/6 e 20/6, Milano – 7/7); chiamamifaro (a Roma – 23/6, Torino – 27/6, Bologna – 30/6, Milano – 4/7); cmqmartina (a Eboli (SA) – 25/6); M.E.R.L.O.T. (ad Ancora – 2/7).

Radio Italia è la radio ufficiale del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.

CALENDARIO INDOOR

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena – SOLD OUT

giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge – SOLD OUT

domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella Musica – Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini – SOLD OUT

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena

Gli ultimi biglietti per le date outdoor sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.